В центре Дублина вооруженный ножом мужчина напал на прохожих

Три ребенка пострадали в Дублине при нападении мужчины с ножом в центре города. Известно также о нескольких раненых взрослых, сообщает ирландская телерадиовещательная компания (RTE).





По предварительным данным, злоумышленника удалось задержать. При аресте он оказал сопротивление. Инцидент произошел неподалеку от площади Парнелл в северной части ирландской столицы.





Сейчас центральная часть города перекрыта. Проводятся следственные действия.





10 июля в китайской провинции Гуандун мужчина с ножом пробрался в детский сад. Его жертвами стали шесть человек, один получил ранения. 25-летнего злоумышленника задержали.