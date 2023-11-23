Перемирие между Израилем и ХАМАС начнется утром 24 ноября

Перемирие в секторе Газа начнется в пятницу в 07:00 (08:00 по мск). Об этом сообщил представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари. Ранее отмечалось, что в обмен на возвращение части израильтян, которые находятся в плену, власти передадут исламистскому движению палестинских заключенных и на четыре дня прекратят военные действия.





Перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа начнется в семь часов утра в пятницу, 24 ноября, а первая партия заложников будет освобождена в 16:00 (17:00 по мск), цитирует слова аль-Ансари Reuters.





Аль-Ансари также отметил, что списки всех мирных жителей, которые будут освобождены из Газы, согласованы. Иных подробностей он не привел.





В ХАМАС подтвердили информацию о гуманитарном перемирии. В движении уточнили, что во время гуманитарной паузы в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре грузовика с топливом и газом.





Ранее израильское правительство одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, после чего военная операция в анклаве возобновится. Однако власти допустили, что перемирие может продлиться, если ХАМАС будет готово освободить большее число заложников.