Новости
Новости 18+
St
Перемирие между Израилем и ХАМАС начнется утром 24 ноября
18+
В МИД Катара уточнили, что стороны договорились прекратить огонь в 07:00 по местному времени undefined
Новости

Перемирие между Израилем и ХАМАС начнется утром 24 ноября

В МИД Катара уточнили, что стороны договорились прекратить огонь в 07:00 по местному времени

Перемирие в секторе Газа начнется в пятницу в 07:00 (08:00 по мск). Об этом сообщил представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари. Ранее отмечалось, что в обмен на возвращение части израильтян, которые находятся в плену, власти передадут исламистскому движению палестинских заключенных и на четыре дня прекратят военные действия.


Перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа начнется в семь часов утра в пятницу, 24 ноября, а первая партия заложников будет освобождена в 16:00 (17:00 по мск), цитирует слова аль-Ансари Reuters. 


Аль-Ансари также отметил, что списки всех мирных жителей, которые будут освобождены из Газы, согласованы. Иных подробностей он не привел.


В ХАМАС подтвердили информацию о гуманитарном перемирии. В движении уточнили, что во время гуманитарной паузы в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре грузовика с топливом и газом.


Ранее израильское правительство одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, после чего военная операция в анклаве возобновится. Однако власти допустили, что перемирие может продлиться, если ХАМАС будет готово освободить большее число заложников. 

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#хамас #израиль #перемирие #катар
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Таразевич А.А.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

На информационном ресурсе dailystorm.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»