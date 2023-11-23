Губернатор Мурманской области Чибис сообщил о попытке прорыва границы мигрантами

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что произошла «незаконная попытка прорыва границы со стороны иностранных граждан», однако была пресечена. После этого было решено установить дополнительный контроль в пропускных пунктах на въезде в Мурманскую область и на ее территории.





Пограничники и полицейские проверяют документы иностранцев. Чибис подчеркнул, что «установка этих КПП простимулировала тех, кто находится здесь нелегально, — мы видим, разворачиваются машины и уезжают обратно».





В ночь на 23 ноября в регионе был введен режим повышенной готовности. Скопление беженцев из других государств, которые хотят попасть в Финляндию, по-прежнему наблюдается в Кандалакшском районе Мурманской области, рассказал Чибис.





Он добавил, что для беженцев организовано горячее питание и пункты обогрева.





Ранее Финляндия объявила о закрытии всех пунктов пропуска на границе с Россией, кроме «Райа-Йоосеппи» в Мурманской области. Финское правительство решило ограничить въезд из РФ в связи с возросшим потоком беженцев из стран Африки и Ближнего Востока.