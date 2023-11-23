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Губернатор Мурманской области Чибис сообщил о попытке прорыва границы мигрантами
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Эта попытка была пресечена, отметил глава региона undefined
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Губернатор Мурманской области Чибис сообщил о попытке прорыва границы мигрантами

Эта попытка была пресечена, отметил глава региона

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что произошла «незаконная попытка прорыва границы со стороны иностранных граждан», однако была пресечена. После этого было решено установить дополнительный контроль в пропускных пунктах на въезде в Мурманскую область и на ее территории. 


Пограничники и полицейские проверяют документы иностранцев. Чибис подчеркнул, что «установка этих КПП простимулировала тех, кто находится здесь нелегально, — мы видим, разворачиваются машины и уезжают обратно». 


В ночь на 23 ноября в регионе был введен режим повышенной готовности. Скопление беженцев из других государств, которые хотят попасть в Финляндию, по-прежнему наблюдается в Кандалакшском районе Мурманской области, рассказал Чибис. 


Он добавил, что для беженцев организовано горячее питание и пункты обогрева. 


Ранее Финляндия объявила о закрытии всех пунктов пропуска на границе с Россией, кроме «Райа-Йоосеппи» в Мурманской области. Финское правительство решило ограничить въезд из РФ в связи с возросшим потоком беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. 

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Dailystorm - В Минюсте Финляндии отклонили идею правительства об усилении ограничений на границе с Россией
#чибис #финляндия #мурманская область #мигранты
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