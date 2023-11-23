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Философ Дугин заявил, что согласился бы стать доверенным лицом Путина на президентских выборах
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Однако пока подобных предложений ему не поступало, отметил публицист undefined
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Философ Дугин заявил, что согласился бы стать доверенным лицом Путина на президентских выборах

Однако пока подобных предложений ему не поступало, отметил публицист

Философ и идеолог Александр Дугин прокомментировал Daily Storm недавний слух, что он может стать доверенным лицом президента РФ Владимира Путина в избирательной кампании. Дугин подчеркнул, что пока подобных предложений ему не поступало ни от действующего лидера страны, ни от других кандидатов и партий.


«Здесь, конечно, я был бы более осторожен. Путину я бы дал свое согласие, а что касается не-Путина — скорее всего, не дал бы», — сказал философ.


Анонимные Telegram-каналы также утверждали, что публицист готов снизить градус публичных заявлений, чтобы не повредить рейтингу кандидата. Дугин на это ответил, что несмотря на безоговорочную поддержку президента, он как философ принципиально не может «называть черное белым». 


«Мы хотим поиска истины или согласия с повесткой? Если более умеренные заявления и сознательные отклонения от истины — это подлость, ложь и низость, — заявил идеолог евразийства. — Но если это значит отложить на время мои грезы о великом русском возрождении, то месяца на три-четыре я согласен. Но потом я все равно к ним вернусь, как бы ситуация ни повернулась».


Очередные выборы президента России должны пройти в марте 2024 года. Окончательное решение о дате голосования примет Совет Федерации в декабре 2023 года, после чего партии должны провести свои предвыборные съезды и выдвинуть кандидатов. Нынешний глава государства Владимир Путин пока публично не объявлял об участии в выборах.


Нынешний президентский срок Владимира Путина начался 7 мая 2018 года. Согласно поправкам, внесенным в Конституцию РФ в 2020 году, Путин имеет право участвовать в предстоящих выборах. 

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#выборы #александр дугин #доверенное лицо путина #владимир путин
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