В АКОРТ прокомментировали закрытие почти всех КПП на границе России и Финляндии

Финляндия с 25 ноября закроет на месяц семь из восьми пограничных переходов на границе с Россией. Глава правления Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев заявил Daily Storm, что это решение не окажет серьезного влияния на количество финских товаров в магазинах РФ.





«В масштабах российского потребительского рынка доля товаров повседневного спроса, ввозимых из Финляндии, невелика. На продажах крупных торговых сетей закрытие транспортного коридора серьезно не отразится», — сказал Караваев.





О решении Хельсинки закрыть почти все КПП на границе с РФ стало известно 22 ноября. Премьер Финляндии Петтери Орпо объяснил его ухудшением ситуации с потоком нелегальных мигрантов.





С 18 ноября финские власти уже закрыли на четыре месяца четыре КПП. Причиной также назвали неконтролируемый поток беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, которые прибывают со стороны России и запрашивают убежище на границе.





МИД РФ выразил по этому поводу протест. В ведомстве отметили, что в Хельсинки приняли это решение поспешно, без консультаций с Москвой, оно нарушает права и интересы десятков тысяч россиян и финнов.