МВД России объявило либертарианца Михаила Светова в федеральный розыск

Бывшего лидера Либертарианской партии Михаила Светова (признан иноагентом) объявили в федеральный розыск по уголовной статье. Информация об этом внесена в базу данных Министерства внутренних дел России.





В августе против политика возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. По данным СМИ, причиной послужил ролик Светова, опубликованный в некоем Telegram-чате. В нем он, как утверждается, поет песню и «в положительном ключе рассказывает о Степане Бандере».





Сам Светов заявил «Осторожно, новости», что заявление на него написали сторонники «Мужского государства»*. Он уточнил, что Следственный комитет на основе этих заявлений и решил возбудить в отношении него уголовное дело. Также Светов утверждает, что любит Россию и «переживает за нее больше, чем за самого себя».





18 ноября 2022 года Министерство юстиции РФ внесло Михаила Светова в реестр иностранных агентов.





*«Мужское государство» — экстремистская организация, запрещена в России.