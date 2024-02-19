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Венгрия заявила, что не будет блокировать введение 13-го пакета санкций ЕС против России
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Власти страны сообщили, что им удалось урегулировать возникшие с руководством союза противоречия undefined
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Венгрия заявила, что не будет блокировать введение 13-го пакета санкций ЕС против России

Власти страны сообщили, что им удалось урегулировать возникшие с руководством союза противоречия

Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций Европейского союза против России, потому что на этапе подготовки «удалось убрать все пункты, противоречащие венгерским интересам». Об этом сообщили в МИД страны. 


15 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Венгрия заблокировала принятие 13-го пакета санкций Евросоюза против России в связи с ограничениями в отношении Китая.


Отмечается, что в ЕС запланировали ввод очередных рестрикций через девять дней, к 24 февраля — второй годовщине начала российской спецоперации на Украине. 


29 января глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель признал, что санкции не оказали должного воздействия на Россию и ее оборонную промышленность. Запад ожидал другого эффекта от ограничений, добавил Боррель.

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#венгрия #евросоюз #санкции
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