Венгрия заявила, что не будет блокировать введение 13-го пакета санкций ЕС против России

Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций Европейского союза против России, потому что на этапе подготовки «удалось убрать все пункты, противоречащие венгерским интересам». Об этом сообщили в МИД страны.





15 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Венгрия заблокировала принятие 13-го пакета санкций Евросоюза против России в связи с ограничениями в отношении Китая.





Отмечается, что в ЕС запланировали ввод очередных рестрикций через девять дней, к 24 февраля — второй годовщине начала российской спецоперации на Украине.





29 января глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель признал, что санкции не оказали должного воздействия на Россию и ее оборонную промышленность. Запад ожидал другого эффекта от ограничений, добавил Боррель.