Агентство EFE подтвердило убийство российского летчика в Испании, у него нашли поддельные документы

В испанском городе Вильяхойоса убит российский пилот Максим Кузьминов, угнавший военный вертолет Ми-8 на Украину, подтвердило EFE. Агентство сослалось на источники, близкие к расследованию.





Гражданская гвардия Испании с самого начала расследовала произошедшее как «сведение счетов», поскольку Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а затем, со слов очевидцев, машина, на которой скрылись убийцы, переехала тело, пишет EFE.





Найденные в Вильяхойосе документы принадлежали 33-летнему украинцу (Кузьминову было 28 лет), но источники агентства уточнили, что бумаги оформлены именно на погибшего пилота.





Кузьминова застрелили 13 февраля, его тело нашли на пандусе гаража. О гибели россиянина стало известно через шесть дней. Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило смерть пилота. Издание «Украинская правда» писало со ссылкой на источник, что Кузьминов пригласил к себе бывшую девушку, после этого его нашли застреленным.





В августе 2023 года Кузьминов, капитан Военно-космических сил России, угнал вертолет Ми-8 по заданию украинской разведки. Вместе с Кузьминовым летели штурман и бортовой техник. Они не подозревали об угоне, а когда узнали, то отказались в нем участвовать. Кузьминов позже заявил, что они, «возможно, были ликвидированы».