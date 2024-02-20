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Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля
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В прошлом году президент обратился к парламенту 21 февраля Фото: Global Look Press / Kremlin Pool
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Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля

В прошлом году президент обратился к парламенту 21 февраля

Фото: Global Look Press / Kremlin Pool

Президент Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 29 февраля, говорится на официальном сайте пресс-службы Кремля.


В последний раз глава государства выступал перед парламентом 21 февраля 2023 года. Значительная часть обращения Путина была посвящена специальной военной операции на Украине, также президент объявил о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, заключенном с США.


Согласно Конституции России, глава государства «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства».

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