Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля

Президент Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 29 февраля, говорится на официальном сайте пресс-службы Кремля.





В последний раз глава государства выступал перед парламентом 21 февраля 2023 года. Значительная часть обращения Путина была посвящена специальной военной операции на Украине, также президент объявил о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, заключенном с США.





Согласно Конституции России, глава государства «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства».