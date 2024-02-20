В реестре наследственных дел появилась запись о смерти полного тезки сына главы «Роснефти» Сечина

Иван Игоревич Сечин, полный тезка сына главы «Роснефти», умер 5 февраля. Это следует из записи в реестре наследственных дел (РНД) и сообщений ряда Telegram-каналов. В пресс-службе «Роснефти» не подтвердили и не опровергли информацию, действительно ли скончался единственный сын Игоря Сечина.





«Знаете что, отстаньте, пожалуйста. Я не собираюсь сообщения Telegram-каналов комментировать», — сказал корреспонденту Daily Storm пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, после чего бросил трубку.





Канал «ВЧК-ОГПУ» ранее передавал, что 35-летнему сыну Сечина якобы стало плохо в особняке в Красногорске. В сообщении уточняется, что скорую вызвала охрана, но назвала неточный адрес. В итоге медики ехали почти два часа, и к этому времени Иван Сечин умер. По одной из версий, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.





Сын Сечина работал в Газпромбанке, а с 2014 года перешел в «Роснефть». В 25 лет Иван был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд». В 2021 году сын Сечина задекларировал доход в 61,8 миллиона рублей.