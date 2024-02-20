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В Екатеринбурге арестовали жительницу Лос-Анджелеса, спонсировавшую ВСУ
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В отношении женщины возбуждено уголовное дело о госизмене undefined
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В Екатеринбурге арестовали жительницу Лос-Анджелеса, спонсировавшую ВСУ

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о госизмене

Суд в Екатеринбурге арестовал жительницу Лос-Анджелеса, имеющую двойное гражданство России и США, по обвинению в сборе средств для Вооруженных сил Украины. В отношении 33-летней женщины возбуждено уголовное дело о госизмене. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.


По версии следствия, обвиняемая с февраля 2022 года инициативно собирала деньги для одной из украинских организаций. Средства впоследствии шли на закупку для ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов, сказано в сообщении. Кроме того, в США женщина участвовала в акциях в поддержку Киева.

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Статья Уголовного кодекса РФ о госизмене, по которой возбуждено дело в отношении жительницы Лос-Анджелеса, предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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