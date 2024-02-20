В Екатеринбурге арестовали жительницу Лос-Анджелеса, спонсировавшую ВСУ

Суд в Екатеринбурге арестовал жительницу Лос-Анджелеса, имеющую двойное гражданство России и США, по обвинению в сборе средств для Вооруженных сил Украины. В отношении 33-летней женщины возбуждено уголовное дело о госизмене. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.





По версии следствия, обвиняемая с февраля 2022 года инициативно собирала деньги для одной из украинских организаций. Средства впоследствии шли на закупку для ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов, сказано в сообщении. Кроме того, в США женщина участвовала в акциях в поддержку Киева.