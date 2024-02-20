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Российское авторское общество отказалось от иска к Киркорову на два миллиона рублей после его поездки в Донбасс
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Недавно певец посетил Горловку и Макеевку Филипп Киркоров
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Российское авторское общество отказалось от иска к Киркорову на два миллиона рублей после его поездки в Донбасс

Недавно певец посетил Горловку и Макеевку

Филипп Киркоров Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

Российское авторское общество (РАО) отказалось от иска к певцу Филиппу Киркорову на два миллиона рублей, заметил Daily Storm. Недавно исполнитель посещал Донбасс.


Как следует из картотеки Арбитражного суда города Москвы, 19 февраля представители РАО подали ходатайство об отзыве иска в отношении Киркорова. Однако решение по этой просьбе пока не принято.


РАО подало иск в конце декабря 2023 года, после того как разгорелся скандал с полуголой вечеринкой блогера Насти Ивлеевой с участием в том числе Киркорова. Общество пыталось взыскать с исполнителя два миллиона рублей. Как утверждали в организации, певец не выплатил вознаграждения авторам 13 песен, которые он исполнил в Кремле с 27 по 30 апреля 2022 года.


13 февраля Киркоров посетил ДНР. Певец побывал в Горловке, где выступил перед сотрудниками и пациентами городской больницы. Он привез гуманитарную помощь и подарки для бойцов, а также пообещал оплатить протезы трем военнослужащим. 16 февраля музыкант прибыл в Макеевку и привез детям игрушки.

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Российское авторское общество подало на Киркорова в суд и требует взыскать с него два миллиона рублей

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Dailystorm - Российское авторское общество подало на Киркорова в суд и требует взыскать с него два миллиона рублей
#филипп киркоров #горловка #днр #макеевка
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