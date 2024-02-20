Силовики задержали руководство Всероссийского общества глухих

Полицейские задержали нескольких сотрудников центрального аппарата Всероссийского общества глухих (ВОГ), говорится на сайте организации. В распоряжении Daily Storm оказались кадры действий правоохранителей.
Среди задержанных:
ВОГ следит за ситуацией и поддерживает контакты с задержанными, их защитниками и представителями правоохранительных органов, сказано в сообщении организации. Всероссийское общество глухих работает в обычном режиме. С чем связаны действия полиции, в ВОГ не уточнили.
В марте 2023 года суд признал бывшего президента ВОГ Валерия Рухледева виновным в растрате более 50 миллионов рублей из средств организации и приговорил его к семи годам колонии общего режима. Экс-начальник правового отдела ВОГ Евгений Новосельцев получил 6,5 года колонии, бывший глава управления финансов ВОГ Наталья Зембатова — 4,5 года. Также суд постановил взыскать в пользу Всероссийского общества глухих 106 миллионов рублей.