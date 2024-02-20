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Силовики задержали руководство Всероссийского общества глухих
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В распоряжении Daily Storm оказались кадры действий правоохранителей undefined
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Силовики задержали руководство Всероссийского общества глухих

В распоряжении Daily Storm оказались кадры действий правоохранителей

Полицейские задержали нескольких сотрудников центрального аппарата Всероссийского общества глухих (ВОГ), говорится на сайте организации. В распоряжении Daily Storm оказались кадры действий правоохранителей.

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Среди задержанных:


  • президент ВОГ Станислав Иванов;


  • первый вице-президент Евгений Безруков;


  • вице-президент ВОГ, председатель Татарского регионального отделения организации Венера Гаулстон,


  • помощник президента ВОГ, председатель Новосибирского регионального отделения Михаил Брагин;


  • бывший вице-президент Вадим Иванченко;


  • другие бывшие руководители отделов и сотрудники аппарата Всероссийского общества глухих.


ВОГ следит за ситуацией и поддерживает контакты с задержанными, их защитниками и представителями правоохранительных органов, сказано в сообщении организации. Всероссийское общество глухих работает в обычном режиме. С чем связаны действия полиции, в ВОГ не уточнили.


В марте 2023 года суд признал бывшего президента ВОГ Валерия Рухледева виновным в растрате более 50 миллионов рублей из средств организации и приговорил его к семи годам колонии общего режима. Экс-начальник правового отдела ВОГ Евгений Новосельцев получил 6,5 года колонии, бывший глава управления финансов ВОГ Наталья Зембатова — 4,5 года. Также суд постановил взыскать в пользу Всероссийского общества глухих 106 миллионов рублей.

#происшествие #правоохранители #полиция
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