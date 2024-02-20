Силовики задержали руководство Всероссийского общества глухих

Среди задержанных:





президент ВОГ Станислав Иванов;





первый вице-президент Евгений Безруков;





вице-президент ВОГ, председатель Татарского регионального отделения организации Венера Гаулстон,





помощник президента ВОГ, председатель Новосибирского регионального отделения Михаил Брагин;





бывший вице-президент Вадим Иванченко;





другие бывшие руководители отделов и сотрудники аппарата Всероссийского общества глухих.





ВОГ следит за ситуацией и поддерживает контакты с задержанными, их защитниками и представителями правоохранительных органов, сказано в сообщении организации. Всероссийское общество глухих работает в обычном режиме. С чем связаны действия полиции, в ВОГ не уточнили.





В марте 2023 года суд признал бывшего президента ВОГ Валерия Рухледева виновным в растрате более 50 миллионов рублей из средств организации и приговорил его к семи годам колонии общего режима. Экс-начальник правового отдела ВОГ Евгений Новосельцев получил 6,5 года колонии, бывший глава управления финансов ВОГ Наталья Зембатова — 4,5 года. Также суд постановил взыскать в пользу Всероссийского общества глухих 106 миллионов рублей.