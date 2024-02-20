Песков рассказал, смотрел ли Путин обращение вдовы Навального

Президент РФ Владимир Путин не видел обращение вдовы оппозиционера Алексея Навального Юлии о том, что она «продолжит дело» мужа. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





Представитель Кремля также назвал хамскими и голословными обвинения Навальной в адрес Путина в связи со смертью ее супруга. Слова вдовы оппозиционера о том, что тело ее мужа могут не отдавать родственникам из-за желания скрыть следы некоего яда, Песков тоже назвал голословными. Он «только по этическим соображениям не может оценить как следует эти слова», поскольку Навальная овдовела всего несколько дней назад. При этом сам пресс-секретарь президента не смотрел видеообращение супруги скончавшегося оппозиционера.





Пескова также попросили прокомментировать задержания людей, несущих цветы к памятникам жертвам политических репрессий после смерти Навального. Песков ответил, что правоохранители действуют в строгом соответствии с законом.





Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где отбывал 19-летний срок по делу о создании экстремистского сообщества. Причина смерти пока не известна.





19 февраля вдова Навального записала видеообращение, в котором анонсировала расследование, посвященное выяснению обстоятельств смерти ее супруга. Юлия Навальная призвала сторонников не сдаваться.