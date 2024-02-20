Мать Навального попросила Путина разрешить выдать ей тело сына

Людмила Навальная, мать умершего оппозиционера Алексея Навального, попросила президента Владимира Путина решить вопрос с выдачей ей тела сына. Видеоообращение женщины опубликовано на YouTube-канале команды Навального.





Мать политика записала видео на фоне колонии «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где 16 февраля скончался Навальный. По словам женщины, она «пятый день не может увидеть его, ей не выдают тело и даже не говорят, где он находится». Людмила Навальная заявила, что решение этого вопроса зависит только от Путина, и попросила немедленно выдать тело сына, чтобы она могла «по-человечески его похоронить».





Директор Фонда борьбы с коррупцией* (признан иноагентом) Иван Жданов (признан иноагентом) опубликовал в своем Telegram-канале письменное обращение матери Навального к президенту. Жданов также сообщил, что подан иск в суд в Салехарде о бездействии Следственного комитета по выдаче тела политика.





Накануне, 19 февраля, с видеообращением выступила и вдова Навального Юлия. В нем прозвучали обвинения в адрес Путина, также супруга оппозиционера пообещала опубликовать обстоятельства смерти политика. Она призвала сторонников не сдаваться.





Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал хамскими обвинения Навальной в адрес Путина в связи со смертью ее супруга. Слова вдовы оппозиционера о том, что тело ее мужа могут не отдавать родственникам из-за желания скрыть следы некоего яда, Песков назвал голословными.





Причина смерти Навального пока неизвестна. В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по ЯНАО сообщали, что политик после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники колонии, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Медики провели все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти осужденного не удалось.





*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан экстремистской организацией в РФ по решению суда.