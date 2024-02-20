В УрФУ впервые прокомментировали задержание декана журфака на БДСМ-вечеринке

Директор департамента журналистики УрФУ Иван Некрасов был замечен в числе участников БДСМ-вечеринки, которая проходила в екатеринбургском клубе «Фабрика» 4 февраля. Секс-тусовку тогда сорвали сотрудники полиции, проводившие плановый рейд, в рамках которого они проверили более 200 человек. Среди них оказался и Некрасов. В пресс-службе УрФУ отреагировали на новости об участии декана в мероприятии. Глава медиацентра вуза заявил, что Иван Некрасов не отстранен от своей должности, несмотря на общественный резонанс.





«Он был задержан в моменте на вечеринке. Сейчас он на рабочем месте», — поделился с Daily Storm директор медиацентра Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина Дмитрий Бенеманский.





Причины задержания декана факультета журналистики ему неизвестны. На вопрос, будет ли Некрасов уволен, глава пресс-службы также ответить не смог.





«В данный момент он работает. Почему его задержали, не могу знать, предлагаю обратиться в правоохранительные органы за разъяснениями», — сообщил Бенеманский.





На тусовке в увеселительном заведении, как сообщают СМИ, сотрудники правоохранительных органов проверили документы любителей вечеринок и задержали организаторов. Некрасов свое участие в эротической тусовке подтвердил. Он сказал журналистам, что «ничего страшного» в этом не видит, однако отказался говорить о возможных карьерных последствиях.





«Я был на этой вечеринке, среди прочих участников ответил на вопросы и спокойно ушел», — отметил Некрасов.





Депутат Госдумы Виталий Милонов уже призвал руководство вуза «выгнать» декана журфака УрФУ. Он назвал людей, посещающих подобные вечеринки, «сумасшедшими» и неподходящими для работы со студентами и детьми.