В Петербурге водителю адвоката выстрелили в голову, когда он провожал детей начальника в школу

В Санкт-Петербурге неизвестный выстрелил из пистолета в голову водителю адвоката, который привез детей начальника к гимназии №622, сообщает телеканал «78». Инцидент произошел утром.





Водитель адвоката вышел из черной Toyota Camry, чтобы сопроводить детей, и неизвестный произвел выстрел ему в затылок. По информации телеканала, нападавший ошибся, его целью был не водитель. Такую же версию приводит РИА Новости.





Адвокат сказал, что не занимается громкими преступлениями, а сейчас ведет дела в арбитраже, пишет агентство. Сам пострадавший шофер находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.





Преступление попало на видео. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу.