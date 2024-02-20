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В Петербурге водителю адвоката выстрелили в голову, когда он провожал детей начальника в школу
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Мужчина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии undefined
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В Петербурге водителю адвоката выстрелили в голову, когда он провожал детей начальника в школу

Мужчина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии

В Санкт-Петербурге неизвестный выстрелил из пистолета в голову водителю адвоката, который привез детей начальника к гимназии №622, сообщает телеканал «78». Инцидент произошел утром.


Водитель адвоката вышел из черной Toyota Camry, чтобы сопроводить детей, и неизвестный произвел выстрел ему в затылок. По информации телеканала, нападавший ошибся, его целью был не водитель. Такую же версию приводит РИА Новости.


Адвокат сказал, что не занимается громкими преступлениями, а сейчас ведет дела в арбитраже, пишет агентство. Сам пострадавший шофер находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.


Преступление попало на видео. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

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Правоохранители осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы, проводят другие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

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