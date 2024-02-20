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Бывший советник посольства России во Франции получил 18 лет колонии за госизмену
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Игоря Кондрацкого также лишили звания полковника запаса undefined
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Бывший советник посольства России во Франции получил 18 лет колонии за госизмену

Игоря Кондрацкого также лишили звания полковника запаса

Мосгорсуд приговорил бывшего советника посольства России во Франции Игоря Кондрацкого к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года.


Подсудимого также лишили звания полковника запаса, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Детали дела она не раскрыла.


Кондрацкого арестовали в июне 2022 года, писал «Интерфакс». По словам источника агентства, бывшего советника российского посольства обвинили в передаче представителю иностранного государства сведений, содержащих гостайну.


Экс-советник — уроженец Киева, работал в системе МИД России с 1992-го по 2010 год. Он получал не только зарплату, но также имел доход от Фонда Карнеги за международный мир (признан иноагентом), пишет издание The Moscow Times (признано иноагентом).


Кондрацкий числится среди авторов международного доклада 2009 года «Ядерный и ракетный потенциал Ирана». В 2002 году была написана диссертация «Проблема нераспространения ядерного оружия в Южной Азии: политологические аспекты», ее автором был полный тезка советника.

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#госизмена #посольство #преступление
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