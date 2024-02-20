Путин заявил, что в России толерантно относятся к ЛГБТ

В России толерантно относятся к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией*, никто их не ограничивает, главное — чтобы они не трогали детей. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».





Глава государства сказал, что «мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно выпячивать, пускай все живут взрослые люди как хотят», имея в виду сексуальную ориентацию. Россия, добавил Путин, ориентируется на традиционные ценности.





Так президент ответил на реплику студентки МГИМО из Италии Ирены Чеккини о том, что жители западных государств, поддерживающие привычные семейные ценности, а не ЛГБТ, находятся в недружественной среде и могут получить «защиту» в такой стране, как Россия.





Верховный суд РФ в ноябре 2023 года признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил его. В решении суда среди прочего сказано, что это движение действует в стране с 1984 года, а возникло в США в 60-е годы как «часть политики ограничения рождаемости, наряду с прочим предлагающей поощрение нетрадиционных семейных отношений». Участников движения объединяют в том числе «общие интересы и потребности, специфический язык (использование потенциальных слов-феминитивов, таких как «руководительница», «директорка», «авторка», «психологиня»)», говорится в решении суда.





В декабре 2022 года Путин подписал закон о полном запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Документ вводит ответственность за распространение такой пропаганды среди граждан любого возраста, а не только среди тех, кому меньше 18 лет, как было раньше. Поправки предусматривают для физлиц штраф до 400 тысяч рублей.





*ЛГБТ — движение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ.