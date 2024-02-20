Шойгу доложил Путину о минимальных потерях при взятии Авдеевки

Российскому Генштабу удалось провести операцию по взятию Авдеевки в ДНР при минимальных потерях, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава государства назвал действия на этом направлении успехом, который следует развивать.





По словам главы Минобороны, в последние дни боев за город российские Вооруженные силы в сутки наносили примерно по 460 высокоточных ударов по позициям ВСУ. На противника сбрасывали по 200 тонн снарядов, сказал Шойгу. За последние двое суток, 17-18 февраля, ВСУ потеряли 2400 человек, уточнил он.





Украинские силы оставили много раненых бойцов и вооружения. Министр обороны уточнил, что поскольку ВСУ отводили подразделения из Авдеевки быстро и хаотично, специально заминированных объектов в городе нет.





Российские войска продолжают наступление на запад, сказал Шойгу. По словам главы Минобороны, операция по взятию Авдеевки войдет в военные учебники.





Путин на встрече с Шойгу заявил, что руководство ВСУ издало приказ об отводе своих сил из Авдеевки, когда они уже покидали город, это было сделано по политическим соображениям, чтобы придать видимость организованного вывода.





Президент также сказал, что ВС РФ взяли под контроль Крынки — село в Херсонской области, на левом берегу Днепра. Украинские силы неоднократно пытались высадить десант там.





Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала специальной военной операции. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Шойгу сообщил Путину о взятии Авдеевки 17 февраля.