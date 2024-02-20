ВГТРК показывает экранизацию книги экстремиста и иноагента Бориса Акунина

Онлайн-сервис «Смотрим» до сих пор показывает фильм «Шпион» (2012), снятый по мотивам романа экстремиста Бориса Акунина. Платформу, принадлежащую ВГТРК, регулярно рекламируют на телеканале «Россия». При этом из других онлайн-кинотеатров «Шпиона» удалили после новостей о поддержке писателем Акуниным ВСУ.





Фильм режиссера Алексея Андрианова вышел на экраны в 2012 году. Он снят по книге Бориса Акунина «Шпионский роман». Главные роли в нем сыграли Данила Козловский, Федор Бондарчук и Владимир Епифанцев.





Действие картины происходит весной 1941 года в Москве. По сюжету советская разведка противостоит фашистским агентам, которые пытаются дезинформировать Сталина о планах нападения Германии на СССР.





Борис Акунин после премьерного показа «Шпиона» назвал фильм «стильным» и «редким для нашего кинематографа».





«В нем совершенно нет провинциальности», — написал тогда в своих соцсетях писатель.





Другие экранизации книг иноагента Акунина также можно заметить на некоторых онлайн-сервисах. Например, сейчас можно без ограничений включить сериал «Фандорин. Азазель» в интернет-кинотеатре «Кинопоиск». Детективный мини-сериал вышел в свет в 2022 году. За основу режиссер Нурбек Эген взял роман «Азазель» из литературного цикла о приключениях Эраста Фандорина.