В Башкирии поезд врезался в скорую помощь, пациент погиб

Авария произошла на 151-м километре Куйбышевской железной дороги. Машинист тепловоза применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. Предварительно, ДТП произошло из-за того, что водитель скорой хотел быстрее доставить пациента в больницу и выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, пишет управление СКР.





Куйбышевская железная дорога сообщила, что локомотивная бригада не пострадала в результате аварии. ДТП не повлияло на движение пассажирских и пригородных поездов.





Следователи проводят проверку по уголовной статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Приволжская транспортная прокуратура также выясняет обстоятельства происшествия.