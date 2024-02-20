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В Башкирии поезд врезался в скорую помощь, пациент погиб
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ДТП произошло из-за того, что водитель выехал на запрещающий сигнал светофора undefined
Новости

В Башкирии поезд врезался в скорую помощь, пациент погиб

ДТП произошло из-за того, что водитель выехал на запрещающий сигнал светофора

В Стерлитамаке тепловоз столкнулся с машиной скорой помощи, выехавшей на железнодорожный переезд. Один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщает Госавтоинспекция Башкортостана. В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР уточнили, что жертвой ДТП стал пациент, пострадавшие — медики.

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Авария произошла на 151-м километре Куйбышевской железной дороги. Машинист тепловоза применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. Предварительно, ДТП произошло из-за того, что водитель скорой хотел быстрее доставить пациента в больницу и выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, пишет управление СКР.


Куйбышевская железная дорога сообщила, что локомотивная бригада не пострадала в результате аварии. ДТП не повлияло на движение пассажирских и пригородных поездов.


Следователи проводят проверку по уголовной статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Приволжская транспортная прокуратура также выясняет обстоятельства происшествия.

#башкортостан #происшествие #дтп
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