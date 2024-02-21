ЦБ отозвал лицензию у Киви Банка из-за нарушения закона о борьбе с отмыванием доходов

Центробанк отозвал лицензию у Киви Банка. Кредитная организация нарушала банковское законодательство и нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор за последние 12 месяцев пять раз применял к нему меры, в том числе дважды вводили ограничения на проведение некоторых операций. Кроме того, Киви Банк нарушал законодательство о борьбе с отбыванием доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма, сообщила пресс-служба ЦБ.





По величине активов компания занимала 89-е место в российской банковской системе. Киви Банк не был значимым кредитором реального сектора экономики. Киви Банк был вовлечен в высокорисковые операции, направленных на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, а также поиском новых способов обхода вводимых ЦБ ограничений, сказано в сообщении.





Также Киви Банк часто создавал QIWI-кошельки с использованием персональных данных граждан без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для людей. Несмотря на активный надзор со стороны ЦБ, банк не принял действенных мер для снижения рисков. Регулятор направил информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в правоохранительные органы.





Заметка дополняется