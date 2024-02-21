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Трамп назвал Россию «военной машиной», победившей Гитлера и Наполеона
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Экс-президент США также призвал европейских союзников увеличить расходы на оборону undefined
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Трамп назвал Россию «военной машиной», победившей Гитлера и Наполеона

Экс-президент США также призвал европейских союзников увеличить расходы на оборону

Бывший президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News назвал Россию «военной машиной», победившей Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта.


Экс-глава Белого дома сказал, что Россия крупнее европейских стран, и указал на необходимость союзников США по НАТО увеличить расходы на оборону. По словам Трампа, их разница в военном бюджете с Вашингтоном составляет 150 миллиардов долларов.


Трамп неоднократно призывал Европу увеличить траты на оборону. 10 февраля он заявил, что будучи президентом США (2017-2021) сказал президенту одной из стран НАТО, что если она не будет достаточно тратить на военные цели, Соединенные Штаты не будут защищать ее в случае нападения России.

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