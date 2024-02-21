Военкор Андрей Морозов покончил с собой

Военкор, автор Telegram-канала «Нам пишут из Янины» Андрей Морозов с позывным Мурз сообщил о намерении покончить с собой. Он оставил несколько предсмертных постов.





Морозов упомянул «услужливых лизателей жопы начальства» в контексте СВО. Он написал, что «всегда находил в себе новые силы бороться», «врачам на вскрытии, наверное, будет любопытно узнать, как он еще держался на ногах все эти годы с такими потрохами». По словам военкора, он «нашел бы и еще сил, и еще, но не видит смысла бороться дальше теми средствами, которые доступны ему живому», поэтому «достает последнее средство».





Мурз призвал друзей «не печалиться о его смерти» и попросил похоронить его в Кировске в Луганской народной республике, рядом с погибшими бойцами батальона «Призрак» (Морозов служил в этом подразделении).





Военкор Юрий Котенок подтвердил в своем Telegram-канале, что Мурз мертв. Ему было 44 года. Котенок написал, что Морозова «затравили и заклевали». Он добавил, что был лично знаком с Морозовым, тот критиковал его, но все это теперь осталось в прошлом. Автор Telegram-канала «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник, друживший с Морозовым, также написал о его смерти.





18 февраля Морозов опубликовал пост о потерях Российской армии при взятии Авдеевки. Журналисты Юлия Витязева и Армен Гаспарян обвинили Мурза в предательстве и потребовали привлечь его к ответственности. Позже Морозов написал, что его заставили удалить резонансный пост.





Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки, северном пригороде Донецка, 17 февраля. Через три дня глава Минобороны сообщил, что ВС РФ провели эту операцию с минимальными потерями.