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ФСБ задержала украинского агента, планировавшего взорвать машину силовика в Лобне
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19 февраля в подмосковном городе вводили режим оповещения о ЧС, жителей нескольких домов эвакуировали undefined
Новости

ФСБ задержала украинского агента, планировавшего взорвать машину силовика в Лобне

19 февраля в подмосковном городе вводили режим оповещения о ЧС, жителей нескольких домов эвакуировали

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали уроженца Ярославля, подозреваемого в минировании автомобиля сотрудника правоохранительных органов в подмосковной Лобне по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Москве и Московской области.


19 февраля мужчина заложил взрывное устройство под машину, припаркованную возле одного из административных зданий городского округа Лобня. Взрывотехники обезвредили бомбу. Пострадавших среди гражданского населения и правоохранителей нет.


Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и государственной измене. Подозреваемого арестовали. Правоохранители устанавливают других причастных к преступлению.

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19 февраля в Лобне вводили режим «Загорск» (это разновидность региональной системы оповещения об угрозе теракта). Жильцов ближайших домов эвакуировали. ТАСС написал, что силовики обезвредили взрывное устройство, заложенное под автомобиль.

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