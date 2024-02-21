ФСБ задержала украинского агента, планировавшего взорвать машину силовика в Лобне

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали уроженца Ярославля, подозреваемого в минировании автомобиля сотрудника правоохранительных органов в подмосковной Лобне по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Москве и Московской области.





19 февраля мужчина заложил взрывное устройство под машину, припаркованную возле одного из административных зданий городского округа Лобня. Взрывотехники обезвредили бомбу. Пострадавших среди гражданского населения и правоохранителей нет.





Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и государственной измене. Подозреваемого арестовали. Правоохранители устанавливают других причастных к преступлению.