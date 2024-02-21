Новости
Новости 18+
St
На Урале оставили на работе учительницу, уколовшую 27 раз циркулем школьника на уроке
18+
Педагог принесла извинения, и конфликт был улажен, сообщил местный детский омбудсмен Игорь Мороков Коллаж: Daily Storm
Эксклюзив Новости

На Урале оставили на работе учительницу, уколовшую 27 раз циркулем школьника на уроке

Педагог принесла извинения, и конфликт был улажен, сообщил местный детский омбудсмен Игорь Мороков

Коллаж: Daily Storm

В поселке Малышева Свердловской области учительницу не уволили за то, что она 27 раз уколола второклассника циркулем. Об этом Daily Storm сообщил региональный детский омбудсмен Игорь Мороков. Он рассказал, что отец ребенка простил возрастного педагога, принесшего свои извинения, а руководство школы не может разбрасываться кадрами из-за их дефицита.


«Ее не увольняли. Нужно было решить вопрос с точки зрения урегулирования этого конфликта. Достаточно успешно, насколько я знаю, это прошло через систему примирения. В школе применили технологию медиации и преподаватель принесла извинения. Она возрастной человек и, видимо, немножко не сдержалась», — сказал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области.


«В общем, пошли по пути урегулирования конфликта, а не наказания. Но дисциплинарка какая-то будет учительнице, скорее всего. Она уже вышла с больничного. Будет работать дальше», — добавил Мороков.


СМИ писали, что 16 января в поселке Малышева Свердловской области школьник поссорился с одноклассницей и случайно поцарапал ее циркулем. Потом, по словам мальчика, учительница, забрав инструмент и крепко держа его руку, начала колоть ему ладонь иглой. Педагог при этом повторяла «Тебе нравится?»


После появления в СМИ информации об инциденте учительница попыталась объясниться, заявив, что «дала волю эмоциям». Полиция проводила проверку, опросив должностных лиц школы, очевидцев и потерпевшую сторону, но дело в отношении педагога возбуждать не стали. Мальчик, получивший 27 уколов циркулем, уже на следующий день пошел в школу и на самочувствие не жаловался.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Суд в Чувашии арестовал учительницу, подозреваемую в поджоге школы

Также она обвиняется в краже золотых украшений 30 января 2024
Dailystorm - Суд в Чувашии арестовал учительницу, подозреваемую в поджоге школы
#свердловская область #омбудсмен #дети #учительница #школьники
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии