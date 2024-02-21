На Урале оставили на работе учительницу, уколовшую 27 раз циркулем школьника на уроке

В поселке Малышева Свердловской области учительницу не уволили за то, что она 27 раз уколола второклассника циркулем. Об этом Daily Storm сообщил региональный детский омбудсмен Игорь Мороков. Он рассказал, что отец ребенка простил возрастного педагога, принесшего свои извинения, а руководство школы не может разбрасываться кадрами из-за их дефицита.





«Ее не увольняли. Нужно было решить вопрос с точки зрения урегулирования этого конфликта. Достаточно успешно, насколько я знаю, это прошло через систему примирения. В школе применили технологию медиации и преподаватель принесла извинения. Она возрастной человек и, видимо, немножко не сдержалась», — сказал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области.





«В общем, пошли по пути урегулирования конфликта, а не наказания. Но дисциплинарка какая-то будет учительнице, скорее всего. Она уже вышла с больничного. Будет работать дальше», — добавил Мороков.





СМИ писали, что 16 января в поселке Малышева Свердловской области школьник поссорился с одноклассницей и случайно поцарапал ее циркулем. Потом, по словам мальчика, учительница, забрав инструмент и крепко держа его руку, начала колоть ему ладонь иглой. Педагог при этом повторяла «Тебе нравится?»





После появления в СМИ информации об инциденте учительница попыталась объясниться, заявив, что «дала волю эмоциям». Полиция проводила проверку, опросив должностных лиц школы, очевидцев и потерпевшую сторону, но дело в отношении педагога возбуждать не стали. Мальчик, получивший 27 уколов циркулем, уже на следующий день пошел в школу и на самочувствие не жаловался.