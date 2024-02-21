Госдума расторгла соглашение о рыболовстве с Британией, заключенное при Хрущеве

Госдума приняла законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве. Советский Союз и Соединенное Королевство заключили договор 25 мая 1956 года, он вступил в силу 12 марта 1957-го. Согласно документу, СССР разрешал британским рыболовным судам промысел в определенных зонах Баренцева моря.





Проект о расторжении рыболовного соглашения внесло в Госдуму правительство России. В пояснительной записке к проекту закона сказано, что соглашение имеет «преимущественно одностороннюю направленность, при этом аналогичные или соразмерные выгоды для России в нем отсутствуют». В документе также говорится, что расторжение договора не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для РФ, поскольку Великобритания в марте 2022 года прекратила режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле.





Перед голосованием по законопроекту председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что СССР заключил рыболовное соглашение в правление Никиты Хрущева. Тогда «не только рыбу отдали англичанам, но и Крым», а сейчас Россия все это возвращает, сказал политик. Володин добавил, что президент Владимир Путин войдет в историю России как лидер, который вернул Крым, «защитил Новороссию и вернул нам нашу рыбу». Британцы ввели санкции против РФ, а сами «на 40% свое рыбное меню формируют из нашей трески», теперь пусть «худеют и умнеют», заключил Володин.