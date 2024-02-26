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ВС РФ взяли под контроль Ласточкино
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Населенный пункт находится примерно в шести километрах от Авдеевки undefined
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ВС РФ взяли под контроль Ласточкино

Населенный пункт находится примерно в шести километрах от Авдеевки

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ласточкино на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Минобороны в своей ежедневной сводке. 


Вооруженные силы Украины (ВСУ) ранее заявили, что приняли решение отойти от села. В российском министерстве также сообщили, что на Авдеевском направлении продолжается улучшение положения подразделений по переднему краю. 


Удары по позициям ВСУ нанесены в районах населенных пунктов Уманское, Нетайлово и Очеретино, отражены атаки в районах Петровского, Северного и Первомайского.


Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки, северном пригороде Донецка, 17 февраля. Через три дня глава Минобороны сообщил, что ВС РФ провели эту операцию с минимальными потерями.

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#вс рф #днр #минобороны #авдеевка
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