Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ласточкино на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Минобороны в своей ежедневной сводке.





Вооруженные силы Украины (ВСУ) ранее заявили, что приняли решение отойти от села. В российском министерстве также сообщили, что на Авдеевском направлении продолжается улучшение положения подразделений по переднему краю.





Удары по позициям ВСУ нанесены в районах населенных пунктов Уманское, Нетайлово и Очеретино, отражены атаки в районах Петровского, Северного и Первомайского.





Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки, северном пригороде Донецка, 17 февраля. Через три дня глава Минобороны сообщил, что ВС РФ провели эту операцию с минимальными потерями.