Директор ФБК* Мария Певчих (признана Минюстом РФ иноагентом) сообщила, что политика Алексея Навального** незадолго до его гибели в колонии на Ямале хотели обменять на отбывающего наказание офицера Федеральной службы безопасности России Вадима Красикова. В 2021-м тот был приговорен судом Берлина к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии.





Певчих заявляет, что Вадима Красикова намеревались обменять «на двух американских граждан и Алексея Навального». Вечером 15 февраля она получила подтверждение тому, «что переговоры ведутся и находятся в финальной стадии».





Певчих рассказала, что долгое время немецкие и американские чиновники «понимающе кивали головой, но ничего не делали». «Никак не помог» и экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.





Двухлетние переговоры были «бесконечным сломанным телефоном». Наконец, удалось договориться, но Навальный скончался.





24 февраля тело оппозиционера Алексея Навального, умершего 16 февраля, отдали его матери Людмиле, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш (признана Минюстом РФ иноагентом) на своей странице в X (бывший Twitter).





Навальный умер 16 февраля в колонии «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Он отбывал 19-летний срок по делу о создании экстремистского сообщества. Причина смерти пока не известна.





Вдова политика Юлия пообещала «продолжить дело» мужа и опубликовать обстоятельства его смерти. Она также призвала сторонников Навального не сдаваться.





* Фонд борьбы с коррупцией — организация признана экстремистской в России.





**Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.