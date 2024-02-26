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В ФСБ отчитались о задержании 49 участников террористической сети, собиравших деньги для сирийских боевиков
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Задержания прошли в 22 регионах России undefined
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В ФСБ отчитались о задержании 49 участников террористической сети, собиравших деньги для сирийских боевиков

Задержания прошли в 22 регионах России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании 49 участников террористической сети в 22 регионах. Злоумышленники занимались сбором средств для боевиков в Сирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.


Подчеркивается, что отдельные лица из числа задержанных «с использованием интернет-ресурсов распространяли в мусульманской умме РФ радикальную исламскую идеологию и оправдывали ведение террористической деятельности». 


По информации ФСБ, речь идет о поддержке движения «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Оно было признано террористическим и запрещено в России в 2019 году. 


В мае 2023-го Новосибирский суд приговорил двух иностранных граждан к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно за пропаганду и финансирование терроризма, заявляли в региональном управлении ФСБ.


*«Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической и запрещена в России. 

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#фсб #боевики #сирия
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