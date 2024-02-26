Пушилин заявил о полной зачистке Авдеевки

Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) полностью зачищена, но не до конца разминирована. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.





Глава ДНР отметил, что на территории города, взятого под контроль ВС РФ, остаются несколько сотен гражданских лиц. ВСУ после потери Авдеевки стали использовать для ударов по Донецку системы залпового огня HIMARS, рассказал Пушилин.





Теперь жителям города, исходя из законодательства РФ, взамен утраченной недвижимости предложат другое жилье или компенсацию по примеру Мариуполя. Решение о восстановлении Авдеевки будет приниматься на федеральном и региональном уровнях с учетом оценки специалистов, добавил глава ДНР.





В Минобороны РФ ранее сообщали, что саперы группировки «Центр» после освобождения Авдеевки ежедневно уничтожают в городе до 400 закладок, мин и неразорвавшихся боеприпасов.