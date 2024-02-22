Победа в Авдеевке стала переломом в СВО? Эксперты считают, что масштабное наступление начнется уже весной

Министр обороны Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки 20 февраля, назвав операцию особой страницей в истории боевых действий России. Поселок в агломерации Донецка с 2014 года был серьезно укрепленной базой ВСУ, из которой город регулярно обстреливался. Член комитета по обороне Госдумы Виктор Соболев и военкор Дмитрий Стешин рассказали Daily Storm, что взятие Авдеевки не стало коренным переломом, но это серьезный тактический и политический успех.
Почему важна Авдеевка, и произошел ли перелом?
Город Авдеевка входит в Донецкую агломерацию — от него всего 20 километров до центра столицы Донбасса, при этом дальность стрельбы самых примитивных РСЗО «Град» составляет до 40 километров. ВСУ пользовались близким расположением населенного пункта и регулярно обстреливали Донецк. При этом сама Авдеевка укреплялась с 2014 года и являлась важнейшим опорным пунктом армии Украины. Тем не менее 17 февраля поступила информация о полном взятии этого населенного пункта.
«Авдеевка — это вообще был удар в самое сердце гадины. Потому что [на Украине] было расхожее мнение, что Киев падет, а Авдеевка будет держаться», — считает военкор Дмитрий Стешин.
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев утверждает, что победа в Авдеевке имеет больше политический характер, чем стратегический, поэтому не является переломом в ходе боевых действий.
«Это тактический успех наших Вооруженных сил, — сказал депутат. — Вот в политическом плане взятие взятие Авдеевки было более важным делом. Потому что оттуда ВСУ, украинские фашисты обстреливали Донецк, в том числе центр Донецка», — считает Соболев.
Военкор Стешин также считает, что Авдеевка не стала точкой коренного перелома в СВО. По мнению корреспондента, все произошло гораздо раньше: «[Ситуация изменилась] сразу после провалившегося контрнаступления, когда украинская сторона осознала, что это последний контрнаступ и больше они не смогут собрать ни такую силу, ни такую помощь (от западных стран). Когда все это провалилось, наши просто молча взяли инициативу в свои руки», — рассказал эксперт.
Весомую роль сыграли события и на внешнем контуре, считает Стешин: «Например, ребята, воюющие под Угледаром из ОБТФ «Каскад», сказали, что они с точностью до двух-трех суток заметили снижение артиллерийского огня сразу же после начала событий на Ближнем Востоке. И они не посчитали это иллюзией», — сказал военкор.
«Второй момент, который они (ОБТФ «Каскад») мне подсказали: критический износ стволов артиллерии натовского калибра 155 миллиметров, — сказал Стешин. — Они [артиллерию] не жалели во время контрнаступа, считая, что им привезут столько, сколько нужно, или заберут эти арт-системы, перестволят (заменят ствол орудия. — Примеч. Daily Storm) и вернут обратно», — объяснил военкор.
Однако, по словам Стешина, ожидания ВСУ были далеки от реальности, и эффективность украинской артиллерии к осени 2023 года значительно снизилась: «Теперь у нас вес залпа различается с украинским примерно в два-три раза. То есть, если Украина выпускает две тысячи снарядов, то наши выпускают 10 тысяч. Вот все это — признаки перелома», — рассказал эксперт.
Февраль 2024 года был насыщен событиями, связанными с СВО. 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского главнокомандующим украинскими силами, который сменил на этом посту Залужного. 14 февраля новый главком заявил о том, что перейдет в оборону после неудавшегося контрнаступления. Но уже 16 февраля поступили сообщения об окружении ВСУ в Авдеевке.
Почему тактика обороны не сработает?
По словам Стешина, план Сырского уйти в оборону тактически хорош, но есть ряд проблем, которые украинский генштаб должен решить: «Они, видно, решили собезьянничать: посмотрели, как мы в критический период, когда нужно было пересобираться, встали в глухую оборону, и у нас [все] получилось, — сказал военкор. — Я не знаю, может быть, украинцы думают, что достаточно просто наставить вот этих пирамидок бетонных и о них разобьются «монголо-кацапские орды с Востока»? Ничего подобного», — считает Стешин.
По словам военкора, оборона российских войск выстраивалась полгода и представляла собой целую систему мер: «Не только шли бетонные пирамидки, скрепленные между собой. [Производилось] минирование предполья, копались противотанковые рвы, [возводились] все дерево-земляные огневые точки и бетонные колпаки», — рассказал Стешин.
«Все это было связано, вписано в рельеф, отталкивалось от естественных преград, — рассказал военкор. — Все было сделано нашими военными топографами и инженерами по высшему классу. Я думаю, что просто им никто не даст времени построить такую же линию обороны».
Военкор объяснил, что российским войскам был дан приказ, являвшийся одним из основных, не давать противнику возводить инженерно-заградительные сооружения, что-то минировать.
«Мы же тоже не будем смотреть, как они будут свою линию Мажино украинскую [строить]. Я думаю, они очень сильно с этим опоздали», — сказал Стешин.
Депутат Соболев считает, что в принципе одна только оборона не может привести к победе: «То, что победы в обороне не может быть, — это верно, победа достигается только в наступлении, — сказал Соболев. — Это формула, которая сама за себя говорит».
При этом депутат сказал, что вернуть инициативу ВСУ не смогут, даже если проведут дополнительно мобилизацию в 450-500 тысяч человек, потому что Россия тоже постоянно наращивает боеспособность своих Вооруженных сил.
«Мы тоже принимаем меры по увеличению численности армии. В отличие от Украины, мы никакой мобилизации не проводим и не планируем проводить. Мы сейчас осуществляем набор контрактников на добровольной основе», — объяснил Соболев.
«Каждый субъект Российской Федерации, каждый областной военный комиссариат, республиканский, краевой — перед ним стоит задача поставить столько-то контрактников. Часть из них выполнили уже эту [цель], часть еще нет, но эта работа ведется», — рассказал депутат. По его словам, новые части и соединения постоянно формируются, а также личным составом насыщается техника, что способствует дальнейшему продвижению России на запад.
Перспективы
Для продвижения Российской армии необходимо выполнить организационные задачи, считает Соболев: «Для наступления мы должны усилить свою группировку — это первое. Второе: наступление должно быть тщательно спланировано».
При виде боевых действий в Донбассе напрашиваются исторические аналогии с Великой Отечественной войной. Соболев привел в пример события 1943-1944 годов, когда немецкая группа армий «Юг» отступала с рубежей Украины: «Вермахт как раз примерно в этом месте (имеются в виду окрестности Донецка. — Примеч. Daily Storm) создал мощную группировку. Гитлер надеялся, что они удержат этот рубеж».
По словам депутата, после прорыва в Донбассе началось стремительное наступление Советской армии: «13 августа началась Донбасская наступательная операция. Наши части на фронте в 450 километров разгромили отборные части вермахта, которые готовились и находились в мощных оборонительных сооружениях. Наши войска эту оборону взломали, продвинулись вглубь на 300-350 километров, вышли к Днепру и форсировали его, захватив плацдарм на противоположном берегу», — отметил Соболев.
Именно после прорыва обороны Германии в Донбассе Советская армия перешла в наступление, однако Соболев считает, что сравнение натянуто: «Не совсем корректно сравнивать непобедимую и легендарную [Советскую армию] с нынешними Вооруженными силами».
«Но мы стремимся к тому, чтобы нарастить усилия, — сказал Соболев. — Мы работаем над тем, чтобы наши Вооруженные силы стали значительно сильнее и по численности, и по управляемости, и по всем другим вопросам, в том числе вопросам тылового, технического обеспечения. Эта работа ведется».
Авдеевка была серьезным укреплением на пути Российской армии, но нужно двигаться дальше. По словам Стешина, следующим рубежом будут окрестности Донецка: «У меня такое ощущение, что следующий рубеж — это несчастный Угледар, — сказал Стешин. — Я просто много раз был на передовой, на Угледарском направлении — там всегда было, скажем так, непросто».
Город Угледар находится в 56 километрах юго-западнее Донецка. Его довоенное население — около 15 тысяч человек. В январе 2023 года Россия предпринимала попытки штурма этого населенного пункта, однако они не были успешными из-за крайне неудачного расположения города, считает Стешин.
«Угледар на высоком берегу, перед ним мало того, что топкая заболоченная местность, но еще и цепь водохранилищ шириной 200, 300, 500 метров — они достаточно извилистые. Также сам Угледар находится на возвышенности. В лоб его перестали брать. Есть вероятность, что зайдут с правого фланга и все-таки этот город возьмут», — добавил корреспондент.
Также Стешин отметил, что важно зачистить окрестности перед Донецком: «Вчера опять снаряд 155-миллиметровый прилетел прямо по центру. Люди погибли, были раненые. Били из района Карловки, по другой версии, из-под Красногоровки, из-под Ласточкина. Надо зачищать предполье города — эти маленькие поселочки, которые используются как артиллерийские позиции», — считает военкор.
Масштабные боевые действия начнутся в марте, считает Стешин: «Сейчас просто погода не очень располагает к каким-то действиям. Все более-менее просохнет где-то в середине марта. Можно посмотреть — примерно в это же время шло наступление в 2022-м — Приазовье и Мариуполь. От этой даты можно отталкиваться».
Помимо взятия Авдеевки Сергей Шойгу доложил о взятии населенного пункта Крынки на побережье Днепра на Херсонщине. Также министр обороны в интервью ТАСС заявил о кратном росте технических средств в армии России. «Количество беспилотных летательных аппаратов выросло в 17 раз, боеприпасов — в 17,5 раза, танков — в шесть раз», — сказал Сергей Шойгу. При этом западные СМИ 20 февраля начали сообщать о наступлении армии России сразу на пяти направлениях: в районе Кременной, под Бахмутом, в Авдеевке, Марьинке и под Работино.