Победа в Авдеевке стала переломом в СВО? Эксперты считают, что масштабное наступление начнется уже весной

Министр обороны Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки 20 февраля, назвав операцию особой страницей в истории боевых действий России. Поселок в агломерации Донецка с 2014 года был серьезно укрепленной базой ВСУ, из которой город регулярно обстреливался. Член комитета по обороне Госдумы Виктор Соболев и военкор Дмитрий Стешин рассказали Daily Storm, что взятие Авдеевки не стало коренным переломом, но это серьезный тактический и политический успех.





Почему важна Авдеевка, и произошел ли перелом?





Город Авдеевка входит в Донецкую агломерацию — от него всего 20 километров до центра столицы Донбасса, при этом дальность стрельбы самых примитивных РСЗО «Град» составляет до 40 километров. ВСУ пользовались близким расположением населенного пункта и регулярно обстреливали Донецк. При этом сама Авдеевка укреплялась с 2014 года и являлась важнейшим опорным пунктом армии Украины. Тем не менее 17 февраля поступила информация о полном взятии этого населенного пункта.





«Авдеевка — это вообще был удар в самое сердце гадины. Потому что [на Украине] было расхожее мнение, что Киев падет, а Авдеевка будет держаться», — считает военкор Дмитрий Стешин.





Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев утверждает, что победа в Авдеевке имеет больше политический характер, чем стратегический, поэтому не является переломом в ходе боевых действий.





«Это тактический успех наших Вооруженных сил, — сказал депутат. — Вот в политическом плане взятие взятие Авдеевки было более важным делом. Потому что оттуда ВСУ, украинские фашисты обстреливали Донецк, в том числе центр Донецка», — считает Соболев.





Военкор Стешин также считает, что Авдеевка не стала точкой коренного перелома в СВО. По мнению корреспондента, все произошло гораздо раньше: «[Ситуация изменилась] сразу после провалившегося контрнаступления, когда украинская сторона осознала, что это последний контрнаступ и больше они не смогут собрать ни такую силу, ни такую помощь (от западных стран). Когда все это провалилось, наши просто молча взяли инициативу в свои руки», — рассказал эксперт.