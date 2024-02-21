Владелец магазина дакимакур рассказал, что за день удалось продать всего две подушки с изображением Мизулиной

Дакимакуры, или подушки для обнимания, появились в России не так давно, но уже успели завоевать сердца многих людей. Изначально такие аксессуары создавались для любителей аниме, но сейчас на них изображают многих знаменитостей — от актеров до политиков. Так, 20 февраля Telegram-каналы обратили внимание, что маркетплейсы начали предлагать дакимакуры с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Цена такой подушки — почти три тысячи рублей.





Возможность обнять Мизулину фанатам предоставил сервис доставки подарков. Директор магазина Данила Бокарев поделился с Daily Storm подробностями создания дакимакуры, а также рассказал, что больше всего хотят купить в онлайн-сервисе.





— Кому принадлежит идея создания подушки с Екатериной Мизулиной?





— Идея создать такую подушку лично моя. После анализа рынка я понял, что есть спрос на нее, и добавил ее в ассортимент.





— Часто ли покупают дакимакуры с Мизулиной?





— Пока было только два заказа. Первый был в ночь на среду, а второй — утром.





— Не против ли сама Екатерина Мизулина? Обращалась ли она к вам после резонанса в социальных сетях?





— Екатерина Мизулина к нам не обращалась. Тут ничего оскорбляющего нет, мы взяли фотографию из открытых источников, как делаем с другими заказами. Эти люди — знаменитости, их частную жизнь мы не трогаем. Я думаю, она против не будет. Если будет, то свяжется с нами.





— Товары с чьими фото сейчас покупают у вас больше всего?





— Спрос на определенные подушки сезонный. Два года назад был популярен Константин Меладзе, полгода назад популярностью пользовался Шаман, а сейчас с Сергеем Лазаревым покупают.





Я думаю, что у каждого магазина свой топ популярных подушек.У каждой тематики подушек своя аудитория. Мы стараемся максимально разнообразные товары предлагать, пытаемся охватить все темы.





В ассортименте Instalook.ru есть подушки для обнимашек не только с Екатериной Мизулиной, но и с другими российскими и зарубежными политиками. В каталоге магазина можно заметить дакимакуры с Владимиром Путиным, Борисом Надеждиным и Александром Лукашенко.