Добровольцы из Сербии получат российские паспорта и перевезут семьи в страну

Два гражданина Сербии отправятся в зону СВО с другими контрактниками из города Югра. Об этом сообщили журналисты 13 февраля, присутствовавшие на встрече в Центре патриотов России в Ханты-Мансийске. Так называется один из местных пунктов отбора на военную службу. Переводчик ребят, их земляк Кароль Пензеш рассказал Daily Storm о мотивации сербов и впечатлениях от первых дней в суровой Сибири.





«Они очень довольны работой Министерства обороны и отборного пункта, тем, как их приняли люди, с которыми они вместе будут служить. Они уже третий день в городе, им очень понравился Ханты-Мансийский округ. Поздновато, правда, приехали. Но довольны всем», — поделился с Daily Storm Пензеш.





По его словам, специальных программ адаптации сербы пока не проходят, однако российские морозы уже впечатлили их: «Они только три дня назад приехали в Россию. Попали в Сибирь сразу, где сейчас минус 40 градусов! Но им это очень интересно».





Сейчас ребята находятся в процессе получения гражданства России, чтобы официально остаться в стране со своими семьями после завершения контракта.





«Пока они приехали одни. Сейчас они подают заявление на получение гражданства в упрощенном порядке для военнослужащих, контакт с Министерством обороны есть. Потом, когда они получат гражданство, через три месяца, у них есть право перевезти свои семьи. После службы они планируют остаться в России», — рассказал переводчик.





Уже через несколько дней сербы отправятся на СВО, а пока они подписывают документы и осваиваются в гостинице вместе с другими военнослужащими.





«Они сейчас оформляют все нужные документы, подписывают контракты и заявления на получение гражданства. Больше ничего не могу сказать. Наверное, будет какое-то обучение или подготовка. Но это официально не могу подтвердить или заявить. Планируется, что они отправятся на передовую до конца недели. Примерно в пятницу-субботу», — сообщил переводчик.





На вопрос о мотивации прибывших на службу мужчин он ответил просто: «Патриотизм». Сербами движет братская связь народов двух стран и желание помочь, отметил собеседник издания.





«Они хотят, чтобы добро боролось против зла. Они приехали помогать русскому народу. Все, наверное, знают фразу, которая распространена и в Сербии, и в России: русские и сербы — братья навек. С таким настроем ребята приехали», — добавил Пензеш.





«Я могу сказать, что 90% сербов поддерживают Россию в нынешней ситуации максимально. Они солидарны. Я говорю о простых людях, о народе Сербии. Про политику я ничего не могу сказать, не лезу в нее», — заключил он.





Открывшийся в конце января Центр патриотов России 13 февраля оценил и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Он отозвался о пункте отбора на военную службу как об одном из передовых в нашей стране.





«Пункт проектировали вместе с кандидатами на контрактную службу — в течение двух месяцев отрабатывали маршрутизацию, оттачивали и оптимизировали процессы», — заметил Турчак.





Добровольцы из Сербии согласились со словами чиновника. По словам сербов, они выбрали этот пункт в ХМАО для заключения контракта из-за положительных отзывов земляков.