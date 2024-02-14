Станет ли Залужный новым Богданом Хмельницким? В Госдуме и Совфеде оценили идею переманить экс-главкома ВСУ на сторону России

Уволенный украинский главнокомандующий Валерий Залужный станет послом в Великобритании, сообщали ранее в Верховной раде. Опытный и, вероятно, обиженный на Зеленского, генерал может принести пользу для России — история знает примеры гетманов Сагайдачного и Хмельницкого, а также имама Шамиля, которые перешли на сторону России, ранее воевав с ней. Парламентарии в беседе с Daily Storm поделились мнением, стоит ли склонить Залужного служить российской стороне.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков считает, что полководческие умения Залужного переоценены, поэтому пользы для России он не принесет: «У нас военные на голову выше Залужного. Из него слепили некоего героя войны на Украине, который способен отвоевывать части территорий, но на самом деле эти территории мы освободили и оставили Украине. Никакой заслуги в этом у Залужного нет», — утверждает сенатор.
Однако Цеков считает, что завербовать бывшего главкома теоретически возможно: «Он себя украинцем называет, как украинцы на Украине, но на самом деле он русский человек, — сказал парламентарий. — Если он вспомнит свои корни, если он честно признает, что украинские Вооруженные силы защищают не Украину, а европейцев и американцев, и если он желает, чтобы его совесть осталась чиста, — пусть сдается, переходит на сторону России, помогает Украине освободиться от фашистов».
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев считает, что бывший главком ВСУ очевидный враг России и вряд ли воспылает желанием приносить ей пользу: «Залужный долгое время был главнокомандующим Вооруженных сил Украины, воевал против нас, разрабатывал всяческие планы и операции — в том числе контрнаступление, которое в принципе до сих пор продолжается! Мы же пока отражаем атаки украинских Вооруженных сил, — сказал депутат. — [Поэтому] я думаю, что это откровенный враг, и он не перейдет на сторону России — надо быть совсем без принципов, [чтобы так сделать]».
«Когда еще определялась Малороссия, Украины, слава богу, не было, [были случаи, когда командующие меняли сторону], — сказал депутат. — И Богдан Хмельницкий сначала хотел от Польши добиться справедливости в отношении того населения, которое он возглавлял в Малороссии. Но он понял, что это невозможно, и тогда сделал все, чтобы воссоединились две ветви одного и того же народа».
Другой член комитета Думы по обороне Виктор Заварзин считает, что вербовать украинского генерала просто бессмысленно: «Ну, зачем переманивать его? Мы идем вперед, нормально наступаем! Я считаю, что толку от этого никакого не будет! Мы не та страна, чтобы [этим] заниматься», — считает депутат.
«Их мочить всех надо, а не переманивать! Оборонка работает [хорошо], управление идет стратегическое и тактическое нормально, [вооружение] производится, боеприпасы есть. Народ настроен по-боевому! Все! Вперед, вперед, вперед! Сохраняя жизни наших бойцов — самое главное!» — сказал Заварзин.
Депутат Виталий Милонов, напротив, считает, что любой переметнувшийся офицер ВСУ будет полезен для России: «Я считаю, что наша задача — максимальное количество командующих ВСУ завербовать. А также простых солдат — сделать так, чтобы они не погибли, чтобы сдались и [перешли на сторону России]».
Однако парламентарий сомневается, что Залужный сможет безопасно контактировать с российской стороной: «Я думаю, что американцы его скорее пристрелят», — сказал Милонов.
Украинские военачальники не раз воевали против России, а потом переходили на службу русскому царю. Гетман Сагайдачный возглавил Московский поход в 1619 году и даже осаждал Москву, но уже через год обратился к русскому царю за помощью. Другой лидер запорожского войска Богдан Хмельницкий успел поучаствовать в Смоленской войне с Русским царством, но уже через пару лет начал воевать с Речью Посполитой. В середине XVII века он уже стал подданным российского царя и благодаря ему к Российскому царству было вновь присоединено левобережье Днепра. Имам Шамиль также десятилетиями руководил атаками горцев против России в кавказской войне, однако после захвата в плен принес присягу Российскому императору.
Залужный был единственным официальным лицом, которому доверяли более 88% украинцев. После отставки главкома в центре Киева прошел митинг против решения Зеленского уволить генерала. Многие считают экс-главкома ВСУ единственным, кто не боялся идти наперекор Зеленскому, поэтому новая должность простого посла для генерала не к лицу и есть основания полагать, что бывшему главкому трудно будет смириться с такой судьбой.