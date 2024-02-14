Станет ли Залужный новым Богданом Хмельницким? В Госдуме и Совфеде оценили идею переманить экс-главкома ВСУ на сторону России

Уволенный украинский главнокомандующий Валерий Залужный станет послом в Великобритании, сообщали ранее в Верховной раде. Опытный и, вероятно, обиженный на Зеленского, генерал может принести пользу для России — история знает примеры гетманов Сагайдачного и Хмельницкого, а также имама Шамиля, которые перешли на сторону России, ранее воевав с ней. Парламентарии в беседе с Daily Storm поделились мнением, стоит ли склонить Залужного служить российской стороне.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков считает, что полководческие умения Залужного переоценены, поэтому пользы для России он не принесет: «У нас военные на голову выше Залужного. Из него слепили некоего героя войны на Украине, который способен отвоевывать части территорий, но на самом деле эти территории мы освободили и оставили Украине. Никакой заслуги в этом у Залужного нет», — утверждает сенатор.





Однако Цеков считает, что завербовать бывшего главкома теоретически возможно: «Он себя украинцем называет, как украинцы на Украине, но на самом деле он русский человек, — сказал парламентарий. — Если он вспомнит свои корни, если он честно признает, что украинские Вооруженные силы защищают не Украину, а европейцев и американцев, и если он желает, чтобы его совесть осталась чиста, — пусть сдается, переходит на сторону России, помогает Украине освободиться от фашистов».





Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев считает, что бывший главком ВСУ очевидный враг России и вряд ли воспылает желанием приносить ей пользу: «Залужный долгое время был главнокомандующим Вооруженных сил Украины, воевал против нас, разрабатывал всяческие планы и операции — в том числе контрнаступление, которое в принципе до сих пор продолжается! Мы же пока отражаем атаки украинских Вооруженных сил, — сказал депутат. — [Поэтому] я думаю, что это откровенный враг, и он не перейдет на сторону России — надо быть совсем без принципов, [чтобы так сделать]».