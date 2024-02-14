По стопам Рашкина: в Госдуме убеждены, что главе Минздрава Тамбовской области не уйти от ответственности за убийство косули

В России перестали церемониться с «VIP-браконьерами». Такое мнение в беседе с Daily Storm выразил зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, комментируя новость о том, что глава Минздрава Тамбовской области Алексей Овчинников подозревается в убийстве косули. По мнению Бурматова, чиновники подобного ранга должны нести строгое наказание в случае признания их вины, а попытки «замять» инцидент — провалятся. МВД уже возбудило уголовное дело по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба и с применением механического транспортного средства». Сам Овчинников и тамбовские власти пока не давали комментариев в СМИ насчет этого инцидента.





«Эта история получит резонанс — как в случае с депутатом Валерием Рашкиным по делу об убийстве лося, — заявил Daily Storm Бурматов. — Потому что у нас сейчас достаточно хороший опыт борьбы с так называемыми VIP-браконьерами. Такое явление присутствует, когда чиновники, силовики разного уровня грешат подобными делами. И однозначно — процессуальные последствия будут».





По словам депутата, он видел кадры, на которых мужчина, представившийся тамбовским министром, в нецензурной форме угрожает «серьезными проблемами» сотрудникам ГИБДД, остановившим его машину. «Там, на мой взгляд, есть состав преступления. Однозначно — реакция со стороны правоохранителей должна быть самая жесткая. Тем более наказание за незаконную охоту в России ужесточили. Теперь перевозка туши животного является квалифицирующим признаком того, что это браконьерство. Раньше было как: человек убил [животное], за руку в этот момент не пойман, везет тушу и говорит, что нашел, подобрал. Как Рашкин в свое время и сказал».





Бурматов добавил обязательно будет следить за развитием истории с Овчинниковым, чтобы «это дело не дай бог не легло под сукно». «Если мы увидим, что будут попытки замять это дело со стороны фигуранта — подключим прокуратуру. Но я уверен, что следствие профессионально, эффективно работает. Хотел бы напомнить: по закону преступление, связанное с незаконной охотой, совершенное должностным лицом, — отягчающее обстоятельство», — сказал парламентарий.





Ранее «Известия» писали, что вечером 10 февраля автомобиль министра здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова остановила полиция на 360-м километре трассы Р-22 «Каспий». Чиновник заявил правоохранителям, что едет с охоты, а остальные машины его сопровождают. В одной из них сотрудники ДПС нашли следы туши косули. У самого министра был обнаружен и изъят карабин.





На следующий день, 11 февраля, оперативники обследовали территорию охотничьей базы в Первомайском районе Тамбовской области и нашли останки как минимум трех косуль, а также следы снегохода. В Управлении МВД по Тамбовской области ранее сообщили, что на территории Первомайского округа правоохранители «остановили два легковых автомобиля, в салоне которых обнаружены множественные фрагменты туш косуль, а также инструменты для их разделывания».





Также в авто найден и изъят охотничий карабин, принадлежавший одному из пассажиров, добавили в региональном управлении МВД. При этом в пресс-службе ведомства отказались отвечать на вопрос корреспондента Daily Storm, является ли фигурантом дела Алексей Овчинников, и заявили лишь, что пока «идет проверка». Сейчас «проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление лиц, совершивших данное преступление», ответили представители Управления МВД по тамбовской области.





Инцидент с Овчинниковым в своем Telegram-канале также прокомментировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он написал, что «министру» теперь придется «понимать», что он неминуемо станет «экс». «Потому что такое наглое, с чувством вседозволенности поведение порочит честь всех представителей власти, в том числе и мою», — заметил Хинштейн. Он подчеркнул, что «быть представителем власти — не только привилегия, но и большая ответственность».