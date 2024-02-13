«Вот только мяукать разучился, молчит»: на «Авито» начали пристраивать животных из зоны СВО

На маркетплейсе «Авито» начали пристраивать животных, вывезенных из зоны СВО. Вот котик, разучившийся мяукать. Последствия испуга от ежедневных бомбежек. А вот щен, чей хозяин ушел воевать. О судьбе каждого можно снимать кино, говорят волонтеры. Но именно из таких хвостиков получаются самые верные, самые преданные друзья!





Этому шикарному черному коту жить бы где-нибудь на Большой Садовой. Лежать на столе и поглядывать на посетителей. Настолько он похож на булгаковского Бегемота!





«Хотя на деле не все так мило, — говорится в объявлении. — Бегемот выживал. И не год, а целых полтора. Ровно столько, сколько прошло после окончания боевых действий в Северодонецке. А потом прибился к одинокой пожилой женщине».





«Сама недоедала, — вспоминают волонтеры, — но этому черному красавчику всегда пыталась положить что-нибудь вкусненькое!»





Мы много чего видели, признаются они, но от таких сцен всегда пробивает. Бабулечки и сами едва на ногах. Ни крыши, ни воды, ни света. А вокруг бегает накормленное зверье и смотрит на них довольными глазами.





Кстати, сейчас кот доставлен в Москву и находится в одном из приютов.





«Добрый, без капельки злобы, — говорят пристройщики. — Вот только мяукать разучился, молчит. Наверное, отголоски ужасного прошлого. Возьмите в дом. Подумайте, что у него в послужном списке. За какие такие грехи расплачиваются бессловесные звери?»