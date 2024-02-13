«Вот только мяукать разучился, молчит»: на «Авито» начали пристраивать животных из зоны СВО

На маркетплейсе «Авито» начали пристраивать животных, вывезенных из зоны СВО. Вот котик, разучившийся мяукать. Последствия испуга от ежедневных бомбежек. А вот щен, чей хозяин ушел воевать. О судьбе каждого можно снимать кино, говорят волонтеры. Но именно из таких хвостиков получаются самые верные, самые преданные друзья!
Этому шикарному черному коту жить бы где-нибудь на Большой Садовой. Лежать на столе и поглядывать на посетителей. Настолько он похож на булгаковского Бегемота!
«Хотя на деле не все так мило, — говорится в объявлении. — Бегемот выживал. И не год, а целых полтора. Ровно столько, сколько прошло после окончания боевых действий в Северодонецке. А потом прибился к одинокой пожилой женщине».
«Сама недоедала, — вспоминают волонтеры, — но этому черному красавчику всегда пыталась положить что-нибудь вкусненькое!»
Мы много чего видели, признаются они, но от таких сцен всегда пробивает. Бабулечки и сами едва на ногах. Ни крыши, ни воды, ни света. А вокруг бегает накормленное зверье и смотрит на них довольными глазами.
Кстати, сейчас кот доставлен в Москву и находится в одном из приютов.
«Добрый, без капельки злобы, — говорят пристройщики. — Вот только мяукать разучился, молчит. Наверное, отголоски ужасного прошлого. Возьмите в дом. Подумайте, что у него в послужном списке. За какие такие грехи расплачиваются бессловесные звери?»
А как же страшно было Князю и Мишке! Чьи хозяева вдруг ушли на СВО.
«Сначала Мишка ходил по улицам, — рассказывается в объявлении. — А теперь прибился к одному двору и решил там пoceлиться. Но тaм ужe живeт кобель, который с ним дерется и его не пускает».
«Мишка очень умный. Спокойный, неагрессивный, мало ест, — пишут волонтеры. Присмотритесь: может быть, кому-то нужна собака, и у него будет своя теплая будка? Город Евпатория».
А Князя вообще чуть не убили: привели в приют и потребовали забрать, «иначе придется пристрелить»!
«Характер у парня — чудо. К человеку бежит как к самому большому счастью, — говорится на «Авито». — Даже на фото одна морда».
Однако, увидев человека, он тут же прижимается к его ноге и боится отойти. Опыт.
Возраст — два года, уточняют пристройщики, собака уже находится в столице. Может, и в его жизни вдруг появятся любящие люди?
А вот эта малышка, похоже, пока без имени. Хотя тут напрашивается что-то аристократическое.
«Дите войны из Никольского монастыря, — пишут на «Авито». — Месяцев шесть. Ей бы еще мышками да удочками играть, а она уже пережила ужасы обстрелов».
Кошечка пуглива, уточняют волонтеры, но уже дает себя погладить. А еще у нее есть друг — и как бы было здорово, если бы их взяли вместе!
Повезет ли так Топику и Янке? Волонтеры думают, что нет, хотя в глубине души все-таки надеются. Просто обеим собачкам уже далеко «за». Но, глядя на их отношения, невозможно сдержать слез.
«Семейная пара, не иначе, — говорится в объявлении. — В идеале — в один дом. Топик очень привязан к Янкe. Oн прямо плачет, когдa мы ее забираем. Возможно, раньше они были в одной семье».
«Древние, да, — признаются пристройщики, — так что отдаем на доживание».
Обе собаки привезены из зоны СВО. Ну неужели они не имеют права хотя бы на пару лет счастья?