Российские писатели отреагировали на возможное появление профессии «литературного работника»

Лидер партии «Справедливая Россия» Cергей Миронов призвал сделать из писателей литературных работников, которые будут доносить до граждан посылы с традиционными ценностями. Следить за творчеством «штатных единиц» будет Минкульт. Писатели прокомментировали для Daily Storm предложение депутата Госдумы.





«Я к любой инициативе, связанной с оформлением социального статуса писателя, отношусь позитивно. Это моя давняя боль и забота. И то, что это вышло на обсуждение в Госдуме, очень правильно. Если государство выделит такие льготы писателям, то оно может потребовать, чтобы они работали на укрепление нашей культуры, а не на разрушение, как это делали те, кто объявлен иноагентами», — поделился с Daily Storm главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков.





Драматург Александр Цыпкин надеется, что госслужба не станет обязательной для литераторов.





«Надеюсь, это будет такая же государственная работа, как и любая другая. И разумеется, будут писатели, которые и дальше продолжат свою деятельность самостоятельно. Никто им ограничения вносить не будет, иначе это мертворожденная идея. Относительно, скажем так, пожеланий по творчеству это нормально, когда человек идет к кому-то на работу, то на него накладываются определенные ограничения от работодателя», — рассказал он.





А вот писатель Илья Стогов отнесся к депутатскому предложению неоднозначно. По его мнению, государственные ценности и установки можно передавать народу и без подчинения министерствам.





«Эта профессия уже есть. Если писатели будут подчиняться государству, то они станут чиновниками. И читать их будут тоже чиновники, которые сами оплачивают эти книги. Можно быть народным писателем и писать о традиционных ценностях, как Василий Шукшин. Писать для людей и получать гонорары от людей. А можно писать и получать деньги от фондов, как это делают либерасты», — отметил Стогов.





«Писателей сейчас до хренища, но никто их не читает. Дмитрий Быков, например, у которого очень маленькие тиражи печатались. Лично мне больше интересны народные писатели», — добавил он.





Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов во время выступления 12 февраля раскритиковал «западные идеалы и их подражателей». По его словам, до СВО россиянам навязывали эти ценности и «запрещали думать иначе».





Для исправления ситуации он предлагает установить «государственную идеологию», ввести пятиминутки «общественных советов» на телевидение для разъяснения «пошлости, гнусности и безобразия» зрителям, а также возродить цензуру. Две трети граждан, по его словам, абсолютно спокойно относятся к ней.





Особое внимание, по мнению Миронова, нужно уделить литературе и передать ее под контроль Министерства культуры (сейчас за литературную работу отвечает Минцифры).





«Ну что это за профессия — писатель? А представьте себе, если во всех районах появится штатная единица «литературный работник», которая будет заниматься просвещением, донесением до детей и взрослых тех самых посылов в соответствии с указом президента о традиционных ценностях?» — рассуждает Сергей Миронов.