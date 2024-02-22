Ставил на колени и шлепал ремнем: на Урале уволен преподаватель-полицейский после жалобы от студентки техникума

В городе Каменске-Уральском уволен преподаватель техникума, поставивший студентку на колени. Сама девочка сейчас чувствует себя хорошо, сообщил Daily Storm уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Он добавил, что к нему от других студентов Каменск-Уральского техникума жалоб на насилие со стороны преподавателя пока не поступало, но создана специальная комиссия, которая установит все детали случившегося и проверит работу педагога.





«Замминистра образования Свердловской области лично держит историю на контроле. Идет расследование этого случая. Мы выедем на место и посмотрим организацию воспитательной работы в техникуме. Ясно, что человек уволен. По состоянию девочки каких-то особых опасений нет», — сказал Мороков.





«Окончательные выводы будут сделаны после того, как комиссия разберется. Информации о других потерпевших пока нет. Ко мне никто из студентов не обращался. Какие-то были разговоры (местные СМИ писали, что других учеников шлепали ремнем. — Примеч. Daily Storm), но надо все проверить, чтобы в неправду не вляпаться. Тот замминистра, который курирует этот вопрос, — очень принципиальный и серьезный человек. И уверен, без его внимания ничего не останется», — заявил омбудсмен.





При этом Мороков заметил: Каменск-Уральский — «достаточно взвешенный район», и ранее в местных учреждениях образования подобные скандалы не фиксировались. «Нормально там было. Не было ранее таких случаев», — заверил собеседник.





В Сеть ранее попали кадры, на которых полицейский и по совместительству преподаватель поставил в угол и отшлепал ремнем учащуюся техникума. Девочка пожаловалась родителям, и они написали заявление на педагога, применявшего необычные методы воспитания.





«У девочки, которая стояла на коленях, артрит, она сказала об этом педагогу, но он лишь усмехнулся. При всем классе преподаватель заставил ее стоять на коленях. До этого других учеников шлепали ремнем, он махал перед студентами электрошокером», — рассказал порталу «E1» юрист Сергей Барсуков, представляющий пострадавшую.





Защитник также утверждает, что педагог ранее якобы «просил подарки у студентов, ребята скидывались, чтобы дарить ему алкоголь». Однако официального подтверждения этой информации нет.





Действия теперь уже бывшего педагога проверяют силовики. Это старший лейтенант полиции, преподавал в техникуме в свободное от службы время. Студентов он обучал строевой, боевой и тактико-специальной подготовке. После скандала преподаватель попытался оправдаться, утверждая, что ставил девочку на колени просто ради шутки.





По результатам проверочных мероприятий будет принято решение в рамках законодательства, заявил руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он также отметил, что «при подтверждении вины преподаватель понесет наказание в установленном законом порядке».