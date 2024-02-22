«Передай лопату!»: мэр Северодвинска лично вышел убирать снег, когда понял, что техника больше не справляется

Мэр Северодвинска Игорь Арсентьев показал личный пример борьбы со снегом. Вместо того чтобы ждать, пока город окончательно занесет, он пошел убирать улицы. А вместе с ним это сделали и его коллеги. Теперь это флешмоб, и, казалось бы, обычная просьба «Передай лопату» уже звучит как лозунг!
В Архангельской области продолжают устранять последствия сильнейшего снегопада. Который все шел и шел. И чем дольше это длилось, тем больше было недовольства.
Одни требовали, чтобы снег убрали «прямо здесь и сейчас», другие писали, что убирают его сами. И что в такой ситуации сделает любой нормальный человек? Вот и мэр Северодвинска Игорь Арсентьев без лишних слов оделся потеплее, захватил сотрудников и пошел на улицу.
Ровные взмахи лопат. Еще! И еще — и возле стелы «Город трудовой доблести» снова чисто.
«Мы не могли не отреагировать на призыв жителей, — объяснил Арсентьев, — и сегодня я предложил руководителям наших подразделений, моим заместителям внести свой вклад в общее дело и тем самым поблагодарить людей за их активную позицию!»
И вот что удивительно: если до этого многие комментарии имели гневный характер, то теперь горожане оттаяли и начали подсказывать, где это нужнее всего.
«Так держать, молодцы, личным примером — оно надежнее!» — пишет Нина Резвая.
«Все молодцы! — сообщает Надежда Обухова. — Но есть Индустриальная, 40, там живет девушка на коляске. Предлагаю помочь и в этом районе, так как она сама ездит за покупками. Всем добра».
«А можно более подробную информацию?» — просит мэр.
«Муж с ребенком почистили площадку у подъезда, чтобы пожилые люди могли спуститься по ступеням, — подхватывает Лариса Богачева. — Это нормально — заботиться о ближних!»
«А может, в каждый подъезд по лопате? — спрашивает Владимир Каменев. — Как это было в старые времена».
Были ли недовольные? Конечно. Но их мнение быстро терялось.
«Ленин с бревном. Личным примером? Ты еще премии выпиши за то, что работали!» — иронизирует Константин Лобанов. А Наталья Никитина предполагает, что это «все для рекламы» и «популизм».
«Да, возможно, это реклама помощи коммунальным службам в сильные метели, — пишет девушка с ником Мария Мария. — Что плохого в том, если иногда люди помогают другим быстрее выполнить их работу? А не сидят и не наблюдают. Вместо тренажеров — прогулка с лопатой на свежем воздухе. Сплошная польза и хорошее настроение!»
Как рассказал глава Северодвинска, идея марафона #Передай лопату принадлежит слушателям «Школы мэров» и возникла во время их поездки на заснеженный Сахалин. А теперь он символически «вручает» ее руководителю Новодвинска Александру Чечулину.
«И этот вызов принят» — рапортуют в городе бумажников. В руках — лопата, на подмоге — замы. Настроение боевое. И вот мэр уже расчищает местный парк.
А теперь этот марафон подхватили глава Котласа Денис Шевела и глава Пинежского муниципального округа Людмила Колик, которая вместе с коллегами лично привела в порядок мемориал Герою Советского Союза Михаилу Теплову.
Напомним, что немногим ранее глава Карелии Артур Парфенчиков предложил бороться со снегом при помощи молитв.
Дело было во время заседания правительства республики, когда политик рассказывал, что на ликвидацию последствий непогоды из резервного фонда уже забрали последние миллионы…
«Ну помолиться, конечно, нужно — в шутку предложил он. — Может быть, небесная канцелярия на это отреагирует!»