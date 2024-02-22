«Передай лопату!»: мэр Северодвинска лично вышел убирать снег, когда понял, что техника больше не справляется

И вот что удивительно: если до этого многие комментарии имели гневный характер, то теперь горожане оттаяли и начали подсказывать, где это нужнее всего.





«Так держать, молодцы, личным примером — оно надежнее!» — пишет Нина Резвая.





«Все молодцы! — сообщает Надежда Обухова. — Но есть Индустриальная, 40, там живет девушка на коляске. Предлагаю помочь и в этом районе, так как она сама ездит за покупками. Всем добра».





«А можно более подробную информацию?» — просит мэр.





«Муж с ребенком почистили площадку у подъезда, чтобы пожилые люди могли спуститься по ступеням, — подхватывает Лариса Богачева. — Это нормально — заботиться о ближних!»





«А может, в каждый подъезд по лопате? — спрашивает Владимир Каменев. — Как это было в старые времена».





Были ли недовольные? Конечно. Но их мнение быстро терялось.





«Ленин с бревном. Личным примером? Ты еще премии выпиши за то, что работали!» — иронизирует Константин Лобанов. А Наталья Никитина предполагает, что это «все для рекламы» и «популизм».





«Да, возможно, это реклама помощи коммунальным службам в сильные метели, — пишет девушка с ником Мария Мария. — Что плохого в том, если иногда люди помогают другим быстрее выполнить их работу? А не сидят и не наблюдают. Вместо тренажеров — прогулка с лопатой на свежем воздухе. Сплошная польза и хорошее настроение!»





Как рассказал глава Северодвинска, идея марафона #Передай лопату принадлежит слушателям «Школы мэров» и возникла во время их поездки на заснеженный Сахалин. А теперь он символически «вручает» ее руководителю Новодвинска Александру Чечулину.





«И этот вызов принят» — рапортуют в городе бумажников. В руках — лопата, на подмоге — замы. Настроение боевое. И вот мэр уже расчищает местный парк.