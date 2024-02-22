На Урале задерживают пособников ВСУ, устраивают БДСМ-вечеринки и порют ремнем студенток на занятиях. Что после череды скандалов будет с губернатором Куйвашевым?

Февраль выдался весьма насыщенным на резонансные события для жителей Урала. Сперва декана журфака УрФу задержали на БДСМ-вечеринке, а студентку этого же вуза арестовали за пособничество ВСУ, потом в местном колледже преподаватель бил ремнем своих учениц. Все эти скандалы не остались без внимания федерального центра. Эксперты сходятся во мнении, что всему виной — прозападные настроения Екатеринбурга, которые, вероятно могут послужить отставке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, пока не научившегося взаимодействовать с оппозиционным электоратом.





Политолог Сергей Марков считает, что инициаторами резонансных случаев выступают жители региона, а не его глава. И в администрации президента знают о «сложном и оппозиционном электорате» Куйвашева.





«Конкуренты у него наверняка есть. Они всегда стараются скандалы как-то вытащить в медиа. Но есть и другая базовая вещь: Екатеринбург является одним из столичных городов, как Москва и Петербург. Поэтому там сильны оппозиционные настроения, а Куйвашев должен с ними взаимодействовать», — рассказал он.





Эксперт считает, что прозападные настроения Екатеринбурга «противоречат тренду российского общества». Это усложняет губернатору работу с населением.





«Это как в случае с Навальным, который был главным проамериканским политиком. Он пропал из-за того, что оказался в противоречии. Америка стала врагом России, и он упал в пропасть. Такая же пропасть, какая поглотила Навального, существует и у Куйвашева, но в меньших масштабах», — поделился мнением политолог.





«Вряд ли в ближайшее время он будет смещен с поста губернатора. У него никаких провалов особо нет», — добавил Марков.





Его коллега Николай Кремлев называет главу Свердловской области токсичным и проблемным. По его мнению, это рано или поздно может спровоцировать смещение местного правительства.





«Насколько я помню, правление Куйвашева всегда связано с какими-то скандалами, вечно он что-нибудь не то скажет. Я думаю, что это прокол его пиар-службы. То, что он довольно-таки токсичный губернатор и у многих вызывает раздражение, — факт. Конкуренты у него, естественно, есть, как и вероятность того, что в будущем ему понадобится замена», — рассказал руководитель политической экспертной группы Российской ассоциации политических консультантов.





Директор Центра исследований политических элит ИМИ Евгений Минченко думает, что скандалы вокруг Урала никак не влияют на политическую обстановку в регионе. Соперников, желающих занять кресло Евгения Куйвашева, по его мнению, еще просто не нашлось: «А каким образом Куйвашев связан с инцидентами? Я никак не связываю их с губернатором. У него и конкурентов нет. Он же избрался полтора года назад».





В начале февраля стало известно, что на БДСМ-вечеринке, которую устроили в Екатеринбурге, приглашенным гостем оказался декан журфака УрФу Иван Некрасов. Эротическое мероприятие, правда, сорвали сотрудники МВД, которые задержали организаторов. Директор медиацентра вуза рассказал Daily Storm, что увольнять Некрасова не будут, несмотря на утечку информации в соцсети о его веселье на тусовке.





После этого в соцсетях появились новости о том, что преподаватель Каменск-Уральского техникума торговли и сервиса избивает студенток ремнем и угрожает им электрошокером. Жалобу на учителя написала одна из учениц колледжа. Ее педагогом, как позже рассказала пресс-служба регионального отдела МВД, оказался старший лейтенант полиции. Из учебного заведения его уже уволили.





Продолжением резонансных историй оказались сообщения о задержании гражданки США и России в Екатеринбурге по делу о госизмене. Она, предположительно, два года собирала деньги, которые направлялись на нужды ВСУ. На женщину возбуждено уголовное дело, она помещена под арест. Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала Daily Storm, что и сама гражданка, и ее мать обращались к ней. Сейчас по их заявлениям ведется производство.