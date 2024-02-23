Мыши грызут проводку в западной технике, используемой ВСУ. Поможет ли это армии России?

Современная западная техника, которая поставляется для армии Украины, оказалась уязвимой для грызунов. Вооружение, изготавливающееся по экологическим стандартам, пришлось по вкусу полевым мышам, пишет французская газета Le Figaro. Дело в том, что некоторые оболочки электрических проводов сделаны из кукурузного волокна, ставшего на полях сражений настоящим лакомством для непрошеных гурманов.





Но нашествие мышей и крыс на боевые машины армии Украины не даст преимущества РФ, указывают российские военные корреспонденты. Ведь грызуны вредят бойцам России не меньше, чем украинским.





«От грызунов одинаково страдают обе стороны», — поделился с Daily Storm военный корреспондент Александр Коц.





С ним соглашается его коллега Евгений Поддубный. Идея использовать мышей в качестве биологического оружия против Украины, по его мнению, не увенчается успехом. Рано или поздно грызуны полезут обратно.





«Если вы соседу подбросите крыс, как быстро они все съедят у соседа и придут к вам?!» — размышляет журналист.





Военкор Александр Сладков на предложение применять вредителей против ВСУ иронизирует: «Я лично вам разрешаю. Действуйте, используйте! Креатив!»





В конце декабря 2023 года украинские военные уже жаловались на мышей, которые грызли пластиковые укупорки американских противотанковых комплексов Javelin. В соцсетях расходились кадры, на которых солдаты ВСУ демонстрируют последствия пришествия полчищ зубастых вредителей.





Грызуны, которые плодятся в окопах в огромных количествах, умудряются проникать траншеи, блиндажи и другие укрытия. Они лакомятся не только вооружением, но и продуктами питания армейцев.