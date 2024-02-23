«Не убивайте! Они уже объявлены военнопленными». История двух братьев-танкистов, проживших год в заточении на Украине

«С командиром из башни выскочили, искали укрытие. В это время я понял, что Пашки нет, и сказал, что возвращаюсь. У танка увидел, как открывается люк, отдельный для механика-водителя, на радостях полез ему помогать. Пока я туда залез, меня прошили первой очередью в ноги», — вспоминает Вячеслав в разговоре с Daily Storm.





Вячеславу пришлось отползать в укрытие, а его младший брат был вынужден выбираться из горящего танка самостоятельно. Это было непросто, так как Павлу во время взрыва раздробило ноги.





«Вылез сам и упал рядом с танком, передвигаться не мог. Подскочили украинские военные. Пока связывали, видел, как они стреляют в сторону Славы. Просил: «Не убивайте, там брат мой!» — рассказывает Павел.





Раненый Вячеслав еще несколько часов скрывался от вражеских солдат. За это время он словил еще несколько пуль. Периодически он терял сознание. Под вечер боец уже не мог передвигаться, поэтому отряд ВСУ сумел подобраться вплотную и взять россиянина в плен.





«Думал, что Пашку расстреляли — на соседнем участке была очередь в его сторону, видел, как он падает. Сдаваться я сам не собирался, уже оставил последнюю очередь для себя. Но так получилось, что шевелиться уже не мог. И самое главное, что меня сподвигло не нажать на курок, — когда подползли ко мне ребята на передке, один сказал: «Тебя же Слава зовут?» Я кивнул. «Брата хочешь увидеть? Только не стреляй». Все это меня и сбило, не стал открывать очередь», — описывает Вячеслав последние минуты на свободе.





Его погрузили в транспорт рядом с братом и повезли в неизвестном направлении. Так братья Чертенковы оказались в украинском плену.





Боль, беседы с украинцами о Бандере и разлука братьев





Вячеслав и Павел были наслышаны от товарищей про застенки украинских казематов и творящиеся в них ужасы. Как и всем пленным ВС РФ, первым делом братьям предстояло пройти через допросы в тюрьмах нацбатальонов. Вячеслав утверждает, что следующие несколько дней прошли для него как в бреду из-за тяжелого состояния. Павел не мог ходить, а Вячеслав — даже стоять самостоятельно. Надзиратели не оказали раненым первичную медпомощь, при этом связали им руки и завязали глаза.





«Там никто не церемонился. Первые два дня просто думали, что со мной делать. Я в подвале лежу, они заходят: «О, живой. Что с ним делать?» «Ну давай до завтра подождем — если выживет, то отправим дальше». А дальше как раз те самые пыточные», — рассказывает Вячеслав.