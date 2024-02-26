В СПЧ рассказали, какие трудности могут возникнуть при создании гибридных колоний

Правительство одобрило создание гибридных колоний, где будут «изолированные участки с разными видами режимов, а также участки-тюрьмы и следственные изоляторы», сообщают СМИ. Глава комиссии по пенитенциарной системе Совета по правам человека при президенте РФ Алексей Мельников рассказал Daily Storm, какие трудности могут возникнуть при создании таких учреждений. Главная из них — нехватка кадров.





Эксперты отмечают, что объединенные учреждения помогут сэкономить на «колоссальных расходах» по этапированию осужденных из СИЗО.





«Инициатива, наверное, хорошая с точки зрения обновления учреждений. Но предстоит решить ряд проблем, которые, я уверен, конечно же, правительство, Министерство юстиции, ФСИН и мы как общественники со временем решим», — считает глава комиссии по гражданскому участию в развитии пенитенциарной системы СПЧ Алексей Мельников.





Нехватка кадров





По мнению правозащитника, главная проблема — это нехватка кадров для обеспечения деятельности гибридных колоний.





«Как будут управляться вот эти огромные кластеры? Необходимо где-то брать соответствующее количество сотрудников. Условия работы во ФСИН очень непростые: низкие зарплаты, нечасто обеспечивают каким-то служебным жильем, — пояснил он. — У нас и так недобор во многих субъектах, в колониях, в следственных изоляторах».





Решать эту проблему нужно с помощью повышения зарплат сотрудникам ФСИН, за счет льгот, жилищной программы, например аналога военной ипотеки, «чтобы хорошие сотрудники держались за свою работу во ФСИН, чтобы там не допускали незаконных вещей типа проноса мобильных телефонов», уверен эксперт.





«Я не говорю, что это тотальная проблема. Большинство сотрудников ФСИН — это герои. они работают в тяжелых условиях и работают честно. Но бывают и такие, которые работают нечестно. Понять их, конечно, сложно с точки зрения закона, но можно, — рассуждает собеседник. — Когда инспектор в каком-нибудь регионе <...> получает 23 тысячи рублей, то думать исключительно о том, как сделать лучше место предварительного содержании и как лучше работать, сложно при такой зарплате. Даже учитывая, что в том же регионе ты получаешь восемь-девять тысяч рублей компенсации на жилье».





«То есть надо озаботиться, может быть, чтобы какие-то новые производства на базе ФСИН и колонии открывать, как-то более эффективно [решать эту проблему]», — добавляет Мельников.





Глава комиссии по пенитенциарной системе СПЧ привел пример того, какие раньше трудности были в работе одного из крупнейших в России следственных изоляторов — «Кресты» в Санкт-Петербурге. В 2017 году изолятор переехал из исторического здания в новые помещения в Колпине. Сейчас это исправительно-трудовая колония.





«Насколько я знаю, в «Крестах» первое время была проблема (я не знаю, как сейчас там обстоят дела) с тем, чтобы как раз для нескольких тысяч человек осуществлять все эти этапы перевозки, конвоирования, обеспечивать все с точки зрения медицины, питания и так далее», — рассказал он.





Другие плюсы и минусы гибридных колоний





Постройка новых, гибридных учреждений может решить проблему с местами предварительного содержания с плохими условиями пребывания, отмечает Алексей Мельников.





«У нас многие места предварительного содержания вроде как соответствуют нормам, но есть ряд изоляторов, где невозможно [находиться]. Их надо просто полностью сносить и перестраивать, потому что они строились еще во времена императоров. То есть с точки зрения обновления учреждений, соответствия его современным нормам это [создание гибридных колоний], наверное, хорошо», — делает вывод правозащитник.





Также, по его мнению, важно, где будут строить новые объединенные учреждения: «Я надеюсь, что это будут легкодоступные для родственников места для посещения».





Также следует обеспечить заключенных медпомощью в гибридных колониях: «Я надеюсь, что будет решена проблема с медициной и в этих учреждениях, раз строят такие большие кластеры, будут полноценные мини-больницы, медсанчасти, оборудованные по последнему слову техники», — закончил Мельников.





Создание учреждений объединенного типа одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишут «Ведомости». Появление таких учреждений предусмотрено Концепцией развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 года, напоминает газета.