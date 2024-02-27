Священник РПЦ Павел Островский готов отпеть Алексея Навального

Представитель РПЦ Павел Островский готов отпеть умершего экстремиста Алексея Навального*. Священник считает, что оппозиционный политик после смерти имеет право на последнее прощание и христианское обращение — вне зависимости от взглядов и позиции.





«Да, я готов [отпеть Навального]. Любой священник, если к нему обратятся с просьбой отпеть православного христианина, не имеет даже права отказать. Мы отпеваем человека православного. Нам неважно, какие у него взгляды были: заключенный он был или свободный», — ответил Daily Storm священнослужитель Русской православной церкви Павел Островский.





Жена Навального Юлия 24 февраля в своем обращении заявила, что политика обязательно должны отпеть по православным канонам.





Алексей Навальный* скончался 16 февраля в исправительной колонии «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе. После прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прибывшие медики не сумели спасти оппозиционера.





Тело Навального передали его матери 24 февраля. До этого она получила официальное уведомление ФСИН о смерти сына.





Telegram-каналы 29 февраля сообщали, что похороны политика могут пройти на Борисовском кладбище. Полиция, по их словам, патрулировала у забора кладбища, а сотрудники расчищали парковку. Но есть вероятность, что последнее пристанище Навальный* обретет на Троекуровском или Хованском кладбище. Подтвержденной информации о месте, где пройдет прощание с оппозиционером, также до сих пор нет.





*Алексей Навальный — признан экстремистом и террористом на территории РФ.