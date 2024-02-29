Казахи и узбеки — в образовании, таджики — в медицине. В Минобрнауки рассказали, кем в РФ работают иностранные выпускники наших вузов

В Министерстве науки и высшего образования РФ рассказали Daily Storm, сколько иностранцев устраивается на работу после обучения в России и какие сферы они выбирают. В 2023 году, по предварительным данным ведомства, в России трудоустроились 2387 иностранцев, в то время как в 2022 году — 3878. Количество выпускников, остающихся работать в России после обучения, за год снизилось более чем в полтора раза.





Больше всего в 2022 году работодатели нанимали граждан Казахстана (850) и Узбекистана (481). Те активно устраивались в образовательные учреждения. Тройку лидеров по трудоустройству после обучения в РФ два года назад замыкали граждане Таджикистана (363), большинство из которых нашли себя в медицине.





В ведомстве отметили, что в России остаются «прежде всего высококвалифицированные кадры, в том числе молодые ученые». Они составляют около 10% выпускников. Примерно такое же количество из них продолжает обучение на следующих уровнях образования.





При этом задача по удержанию выпускников-иностранцев, подчеркивают в ведомстве, в нашей стране не ставится, несмотря на то что Минобрнауки внимательно следит за ситуацией с наймом российских и иностранных граждан.





«Стратегия министерства состоит в том, чтобы обучить иностранных граждан, погрузить их в российскую культуру и вернуть на родину, где они смогут внести вклад в национальные экономики своих стран, оставаясь при этом друзьями России», — заявили в пресс-службе Минобрнауки РФ.





﻿В качестве удачного примера такого трудоустройства чиновники приводят деятельность «Росатома» по привлечению и обучению в опорных вузах (МИФИ, Томский политех, МЭИ) иностранцев, а затем и по их трудоустройству на предприятиях холдинга за рубежом.





«С 2017-го по 2023 год на предприятиях «Росатома» за рубежом были устроены 453 выпускника: граждане Турции, Бангладеш, Египта, Боливии, Казахстана и Узбекистана. Ещё 1732 иностранных специалиста были трудоустроены после получения в России дополнительного профессионального образования», — приводят данные в министерстве.





Устройство на работу иностранцев, которые учились не в России, но захотели трудиться здесь, «облегчается благодаря механизму взаимного признания образования, квалификаций и ученых степеней».





«На сегодняшний день Россия является участницей более 70 действующих двусторонних и многосторонних соглашений в этой области и постоянно совершенствует международную нормативно-правовую базу», — заявили в Министерстве науки и высшего образования.





На торжественной церемонии награждения послов российского образования и науки 23 ноября 2023 года замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский сообщил, что около 355 тысяч иностранцев получают образование в российских университетах. Он добавил, что цифра «немного выросла» по сравнению с 2022 годом, когда в вузах России училась 351 тысяча граждан из-за рубежа. Могилевский заострил внимание на том, что сейчас студентов из других стран в нашей стране даже больше, чем во времена СССР.