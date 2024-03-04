Офицеры ВС РФ рассказали, как солдаты относятся к наградам на СВО

В 2022 году более 100 тысяч участников специальной военной операции получили государственные награды, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Ордена и медали по-прежнему ценятся в военных кругах. Daily Storm поговорил с офицерами и рядовыми бойцами Вооруженных сил России о том, что значат для них заработанные на передовой награды.





Алексей, офицер Вооруженных сил — кавалер ордена Мужества. По его словам, несмотря на большое количество награжденных бойцов, ценность медалей и орденов сегодня не изменилась: «Если ты и твои сослуживцы знают, за что ты получаешь медаль, как она может быть обесценена?! Да, многие за два года получили награды, но от количества выданных «мужиков» [орденов Мужества] их значение не изменилось».





По словам Алексея, в первые месяцы СВО была сильная бюрократическая неразбериха при оформлении наградных листов, но сейчас ситуация нормализовалась: «Поначалу был мрак. Некоторые могли получить награду и сами не знать — за что. Конечно, были и бессовестные парни, которые пользовались суматохой, чтобы получить какую-нибудь медаль. Сейчас с этим строже: командиры требуют свидетелей или другие доказательства. Если у бойца вся грудь в орденах — это, конечно, не значит, что он липовый герой! Я лично знаю таких парней, но и негативные случаи известны».





Появление «тыловых героев» Алексей объясняет и первоначальным механизмом представления людей к наградам. Ведь стремительные продвижения армии не оставляли времени на перепроверку различных рапортов.





«Из-за беспорядка в системе поначалу получили награды те, кто был ближе к штабу: рапорт недалеко нести, прилагаешь описание своего подвига — и вот тебе медаль! Работает наградная система так: рапорт подается вышестоящему командиру, он передает его еще выше — и так до конца. Было ли в первые месяцы время вникать в бюрократию? Нет. Поэтому и прецеденты такие случались намного чаще, чем сейчас», — поделился наблюдениями Алексей.





Другой офицер, Борис, обладатель медали «За отвагу», подтверждает слова Алексея о ценности сегодняшних наград: «Раньше же были ряженые ветераны: кто медали покупал и те, кто себе ордена в тылу выписывал. Только ценность настоящих наград от этого не снизилась. Как и от количества выданных медалей. Главное же, что ты сам и твои сослуживцы знают о том, почему ты награжден. Остальное абсолютно неважно — хоть каждый второй будет орденоносцем».





К фейковым героям находящиеся за ленточкой относятся с явным порицанием. Однако если боец получил награды «незаслуженно» и не гордится этим — все относятся к нему с пониманием, отмечает другой офицер — Антон.





«Ордена и награды, которые получены за дело, имеют вес вне зависимости от того, какая конкретно это «железка». Ценятся они и самим награжденным, и его сослуживцами. А награды, полученные хрен пойми как и хрен пойми за что, значительно снижают социальный статус человека в глазах сослуживцев. Некоторые парни сами признаются: «Не понимаю, за что наградили». К ним отношение у всех положительное», — рассказал о нюансах офицер.





По словам Бориса, солдатам все равно, какая у них награда: советская медаль «За отвагу» или дошедший до нашего времени Георгиевский крест (награда Российской империи, с приходом советской власти не выдавалась, восстановлена в 1992 году): «Часто можно встретить парней, у которых висит медаль «из советского времени», а рядом — кресты [Георгиевский крест]. Предрассудков никаких нет. Красные, белые — все умерли давно. Осталась только Россия».





По состоянию на конец 2023 года, по данным Министерства обороны, за время проведения специальной военной операции более 320 тысяч бойцов получили государственные награды, 272 человека стали Героями России, ведомственных наград удостоились 363 тысячи человек.