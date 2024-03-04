Священник РПЦ Павел Островский: У меня нет проблем после слов о готовности отпеть Навального

Священник РПЦ Павел Островский не изменил свою позицию по отпеванию Алексея Навального. Об этом он сообщил Daily Storm. Telegram-каналы ранее публиковали сообщения, что у батюшки появились проблемы с руководством, после чего он отказался от своей точки зрения и записал видео, где сказал, что «не поддерживает и не поддерживал деятельность оппозиционера».





«Это не так, проблем у меня нет. Просто есть люди, которые регулярно желают мне зла. С вами это не связано. Писали разные паблики откровенно сатирические штуки. Но то, что я сказал вам, я могу повторить еще 100 раз», — поделился с Daily Storm протоиерей Павел Островский.





Священнослужитель Русской православной церкви 27 февраля заявил Daily Storm, что готов отпеть Алексея Навального по православным канонам, потому что ему «неважно, какие у него взгляды были, заключенный он был или свободный».





Журналист Ксения Лученко 3 марта предположила в соцсетях, что Островскому «крепко прилетело от его начальства» за то, что он сообщил изданию о готовности проведения христианского ритуала. По ее мнению, он был вынужден извиниться и записать видео, на котором отразил свою позицию по политической деятельности Навального. В ролике священнослужитель отметил, что выступает категорически против любых действий, направленных на свержение власти. Также батюшка назвал ложью сообщения «враждебных для нашей страны» СМИ, которые писали о том, что Островский выразил поддержку экстремисту.





Алексея Навального 1 марта похоронили на Борисовском кладбище. Его отпели в церкви Иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» в Московском районе Марьино.