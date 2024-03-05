Детский омбудсмен в Новосибирской области заявила, что органы опеки не отнимали детей у женщины — должницы за электричество

Органы опеки не отнимали детей у матери-одиночки из Новосибирской области. Telegram-каналы ранее сообщали, что у Аллы Замятьевой накопился долг за электричество в четыре тысячи рублей, за что в ее жилье отключили свет. Дом отапливался печью, однако в сильные морозы женщина включала обогреватели. Без электричества они перестали работать, и в доме сильно понизилась температура, из-за этого власти якобы забрали ее детей.





«С мамой сегодня работают органы опеки, детки находятся в безопасности, в учреждении по заявлению матери. Они находились на учете как семья в социально опасном положении, под контролем органов профилактики их района. Дети были по заявлению матери помещены в наш социальный центр», — заявила Daily Storm уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.





Омбудсмен взяла ситуацию на личный контроль: «У меня этот вопрос на рассмотрении. Изучаю ситуацию, как работали органы профилактики с данной семьей. Семья действительно находилась в сложной жизненной ситуации».





Местная администрация, по ее словам, уже решила проблему отключения света в доме Замятьевой.





«По информации, которая есть у меня из Колыванского района, помощь семье оказывалась не только финансовыми средствами, но и дровами, топливом. На сегодняшний момент электричество подключено к дому», — отметила Болтенко.





Женщина действительно воспитывает своих детей одна. Живет семья в деревянном доме, который отапливается печью. По словам Аллы Замятьевой, свет отключили без предупреждения в одну из зимних ночей, когда температура на улице достигала 30 градусов мороза. Через два дня она обратилась в местную администрацию за помощью, но вместо нее, как она утверждает, прислали работников органов опеки, которые под предлогом «опасных для жизни условий» изъяли детей до нормализации температуры в доме.





За помощью Замятьева также обратилась к местному депутату Виктору Короткову, который погасил задолженность женщины за электричество и снабдил ее запасом дров. Чиновник заявил, что будет добиваться возврата детей Замятьевой, и призвал коммунальные службы Колыванского района «быть более человечными».